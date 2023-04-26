"Арктур" пришёл: что нужно знать о новом варианте штамма "омикрон" и его необычных симптомах

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внимательно следит за новым вариантом штамма "омикрон", который вызвал всплеск заболеваемости COVID-19 в Индии.

По данным на 27 марта, "арктур", или XBB.1.16, был обнаружен в 21 стране, к середине апреля число государств, сообщивших о появлении у них этого варианта, достигло 34.

ВОЗ повысила его статус до "вызывающего интерес".

Ученые из Токийского университета предполагают, что он может быть примерно в 1,17-1,27 раза более заразным, чем "кракен", предыдущий вариант "омикрона".

С начала пандемии коронавируса ВОЗ присвоила три обозначения для оценки потенциального риска вариантов коронавируса: "вариант, вызывающий обеспокоенность" (ВВО), "вызывающий интерес" (ВВИ) и "под наблюдением" (ВПН).

Варианты отнесены к той или иной категории на основании разных параметров, таких как, например, их прогнозируемый потенциал распространения и вероятность возникновения новых волн.

Согласно данным ВОЗ, штаммы "альфа", "бета", "гамма", "дельта" и линия "омикрон" в настоящее время считаются "ранее циркулировавшими ВВО".

"Арктур" включен в список ВВИ из-за "распространения вируса за пределы границ, в глобальном масштабе", сообщает в Твиттере профессор вирусологии Ланкастерского университета в Великобритании Мухаммад Мунир.

"Поскольку XBB.1.16 более заразен и, вероятно, способен обходить иммунитет, он может стать доминирующим в ближайшие месяцы", - указывает вирусолог.

Является ли "арктур" более опасным?

Этот вариант был впервые выявлен в январе и не кажется более опасным, чем предыдущие штаммы. ВОЗ оценивает его "серьезность" как "низкую".

У варианта "арктур" есть дополнительная мутация в шиповом белке, которая в лабораторных исследованиях показывает "потенциальную повышенную патогенность". Другими словами он более заразен, чем предыдущие варианты, и "умеренно" устойчив к нашему иммунитету.

В феврале эксперты ВОЗ предположили, что "арктур" приведет к увеличению случаев заболевания COVID-19 во всем мире.

Индия - страна, в которой зарегистрировано больше всего случаев инфицирования "арктуром", больницы страны были приведены в состояние повышенной готовности.

Каковы симптомы "арктура"?

Доктор Випин Вашишта, педиатр и бывший глава Комитета по иммунизации Индийской академии педиатрии, рассказал изданию Hindustan Times, что среди симптомов "арктура" высокая температура (выше, чем при предыдущих вариантах), кашель и конъюнктивит. Последний редко встречался ранее у пациентов с COVID-19.

Этот симптом может вызвать путаницу в некоторых странах в то время года, когда люди обычно испытывают покраснение и зуд глаз из-за весенней аллергии, предупредил Вашишта. Но высокая температура - это эффективный способ исключить сезонную аллергию.

Помимо этого, "арктур" вызывает кашель, першение в горле и насморк. Усталость, ломота в теле, головная боль и заложенность носа также являются общими признаками.

В период с 27 февраля по 26 марта в мире было зарегистрировано почти 3,6 миллиона новых случаев заболевания COVID-19 и более 25 000 смертей, что на 27 и 39 процентов соответственно меньше, чем за предыдущие 28 дней.

Из общего числа случаев на долю "арктура" пришлось 45,1 процента случаев с 6 по 12 марта, по сравнению с 35,6 процента в те же дни в феврале.