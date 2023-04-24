Информация о калорийности в меню может предотвратить тысячи смертей от рака - исследование

Euronews

Добавление этикеток с указанием калорийности блюд в меню ресторанов может спасти тысячи жизней и сэкономить миллиарды долларов расходов на здравоохранение и общество, показало новое исследование.

Закон, введенный в 2018 году в США и обязывающий рестораны и сети быстрого питания с 20 и более заведениями размещать в меню этикетки с указанием калорийности блюд, уже привел к чистому снижению калорийности каждого блюда на 20-60 калорий, говорится в исследовании.

На основе данных национального исследования питания и моделирования, проведенного специалистами Университета Тафтса, прогнозируется, что эта политика предотвратит по меньшей мере 28 000 случаев рака, связанных с ожирением у людей в возрасте от 20 до 65 лет.

Кроме того это позволит предотвратить около 16 700 смертей от рака за тот же период времени и сэкономить 2,8 миллиарда долларов (2,55 миллиарда евро) на здравоохранении и социальных расходах.

Согласно прогнозам, наибольшее число предотвращенных смертей от рака приходится на печень (4530), молочную железу в постиенопаузу (3080), эндометрий (2060), почки (1980) и поджелудочную железу (1230).

Предыдущие исследования показали, как эта политика может предотвратить большое количество случаев сердечно-сосудистых заболеваний и диабета 2 типа среди взрослого населения США, однако медицинское и экономическое воздействие на раковые заболевания, связанные с ожирением, ранее не оценивалось.

"Нам важно продолжать показывать потребителям, политикам и промышленникам, как небольшие изменения могут привести к большим преимуществам, - говорит ведущий автор исследования Менгси Ду, кандидат наук в области эпидемиологии питания и науки о данных в Школе Фридмана при Университете Тафтса. - Наше исследование на популяционном уровне показывает, что эти этикетки могут быть связаны с существенным улучшением здоровья и экономией расходов на здравоохранение, связанных с раком, которые могут быть удвоены за счет дополнительных ответных мер промышленности, таких как замена высококалорийных блюд в меню на менее калорийные варианты или изменение рецептуры".

По оценкам авторов исследования, опубликованного в журнале BMJ Open, наибольшую выгоду получат молодые люди и взрослые в возрасте от 20 до 44 лет - группа, в которой наблюдается непропорциональный рост числа раковых заболеваний, связанных с ожирением.

Исследователи отметили, что еще многое предстоит сделать для того, чтобы люди из всех слоев общества могли извлечь пользу из политики маркировки.

"Люди с более высоким уровнем образования или дохода знают об информации на этикетках меню и о том, как ее понимать, но нам нужно приложить некоторые усилия для просвещения недостаточно осведомленных, малообеспеченных или подверженных риску сообществ, потому что мы все еще видим некоторые диспропорции", - сказал Ду.

По данным исследований, рак, связанный с ожирением, в настоящее время составляет около 40 процентов от всех вновь диагностированных случаев рака в Великобритании, и на него приходится 43,5 процента прямых расходов на лечение этой болезни.

Каждый третий американец страдает ожирением, а ожирение является установленным фактором риска для 13 видов рака.

Подсчет калорий в меню в Европе?

В то время как в Евросоюзе уже несколько лет подряд на упаковках продуктов питания обязательно указывается их пищевая ценность, в большинстве стран Европы до сих пор не введен обязательный подсчет калорий в меню ресторанов.

Ирландия была близка к принятию этого закона, поскольку эта политика рассматривалась с 2015 года, но затем правительство отказалось от ее реализации.

В Великобритания, где требование о маркировке калорий в меню действует с 2022 года.

Закон распространяется на предприятия с 250 и более сотрудниками в Англии, включая кафе, рестораны и заведения общественного питания, которые обязаны отображать информацию о калорийности нефасованных продуктов питания и безалкогольных напитков.

Такой шаг рассматривается властями в Шотландии и Уэльсе.