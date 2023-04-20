Вирус Повассан: почему "смертельный кузен" болезни Лайма так опасен?

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Зарегистрированное количество случаев заболевания вирусом Повассан, названного так в честь города в Онтарио, где он был впервые обнаружен в 1950-х годах, растет по всей территории США и Канады.

Исследование, проведенное Йельской школой медицины указало на его наибольшее распространение в штатах Нью-Йорк, Мэн и Коннектикут.

Но что такое вирус Повассан, прозванный "смертельным кузеном" болезни Лайма, и действительно ли он становится все более распространенным?

Что такое вирус Повассан?

Как и его родственник, болезнь Лайма, вирус Повассан передается через укусы клещей. В основном его передают оленьи и сурковые клещи, известные как ixodes scapularis или "черноногий клещ".

Одна из основных проблем, связанных с вирусом Повассан, по сравнению с болезнью Лайма, заключается в быстроте, с которой он может заражать людей.

В то время как период передачи между укусом клеща и заражением человека болезнью Лайма может занять от двух до трех дней, вирус Повассан может действовать в течение всего 15 минут, хотя симптомы часто не проявляются до 1-4 недель спустя.

Каковы симптомы вируса Повассан?

Вирус на самом деле редко диагностируется, потому что у большинства людей он проходит бессимптомно.

Но у тех, у кого симптомы все же проявляются, они могут быть серьезными.

Начиная от лихорадки, озноба, усталости, тошноты и скованности, вирус может также вызывать судороги и потерю памяти, а в небольшом числе случаев он может быть опасен для жизни.

Почему Йельский университет занялся этим вопросом именно сейчас?

Последние исследования вируса, проведенные Йельской школой медицины, начались в 2008 году и завершились в 2019-м.

Шанталь Фогельс - научный сотрудник кафедры эпидемиологии микробных заболеваний Йельской школы медицины и соавтор исследования.

В недавно опубликованном отчете она объясняет, что до этого исследования было очень мало геномной информации о вирусе Повассан.

"Мы смогли изучить закономерности передачи и распространения вируса и разгадать его экологию, - сказала она. - Невероятно важно проводить наблюдения, чтобы знать, что там происходит".

Каковы результаты исследования?

Основным выводом исследования стало то, что вирус в основном концентрируется в очень специфических районах.

Согласно отчету, "сейчас вирус, похоже, движется медленно или стоит на месте, кипит в определенных горячих точках и развивается независимо в каждой из них".

Например, ученые не смогли найти никаких доказательств того, что отдельные клады вируса смешивались друг с другом на 20-километровом участке.

Также было отмечено, что в последние годы наблюдается рост числа диагнозов.

С самого первого случая в 1958 году и примерно до 2006 года выявлялось всего по одному случаю в год. Но с начала 2010-х годов "десятки диагнозов ставятся почти каждый год", говорится в исследовании.

Однако увеличение числа случаев не обязательно является поводом для беспокойства.

Вирус Повассан все еще считается "редким" заболеванием, и рост числа случаев объясняется тем, что медицинские работники сейчас чаще проверяют пациентов на наличие вируса Повассан при проявлении симптомов.