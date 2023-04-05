Восстановление плюс рост: страны вышли из пандемии с новыми целями, а ЕС помогает финансово

Европейский Фонд восстановления и устойчивости (RRf) - это пакет финансирования в размере 723,8 миллиардов евро, инициированный Еврокомиссией для помощи странам ЕС в восстановлении после пандемии.

Есть ли у вас план?

Чтобы получить доступ к средствам, государства-члены должны представить планы "зеленого" и цифрового перехода - с определенным пороговым уровнем трат на статью. У каждого государства есть приоритетные области - такие как развитие устойчивого транспорта, перевод государственных услуг в цифровой формат, защита биоразнообразия или повышение энергоэффективности зданий. Выплаты производятся периодически, когда страна достигает согласованных целей. Все реформы и инвестиции должны быть реализованы к концу 2026 года.

Спустя два с лишним года после начала реализации программы мы отправились в Португалию, чтобы проверить, дают ли инвестиции ожидаемые результаты.

Португалия: зона роста

Несмотря на то, что Португалия - одно из ведущих туристических направлений Европы, она может полнее реализовать свой потенциал, считает Катарина Нунеш, проректор Высшего института туризма и гостиничного дела в Эшториле.

Нунеш курирует новую программу, финансируемую Фондом. Ее задача - преодолеть нехватку квалифицированных кадров в индустрии туризма. "Португалии предстоит пройти долгий путь в плане подготовки кадров в сфере туризма и гостеприимства, - считает эксперт. - Многие изменения навязывает нам реальность: это освоение инноваций, обеспечение лучшего качества и устойчивости, создание новых предприятий, запуск новых трендов, удовлетворение потребностей рынка. Мы входим в консорциум трех высших учебных заведений, которые получат совокупно без малого 7 миллионов евро. Мы сможем стимулировать цифровую трансформацию отрасли, переобучать персонал, проводить подготовку кадров с учетом потребностей рынка".

По оценкам, в течение пяти лет от инвестиций выиграют 8 тысяч студентов. Благодаря поддержке Фонда, национальный план восстановления Португалии получит финансовую поддержку ЕС в 16,6 миллиардов евро (13,9 миллиардов в виде грантов и 2,7 миллиарда в виде кредитов). Инвестиции направляются на реформы в таких областях, как транспорт, здравоохранение и цифровые технологии.

Где будем жить?

Особое внимание уделяется социальным потребностям, таким как жилье. Это - болевая точка Португалии. В Лиссабонском университете прилагают усилия, чтобы обеспечить доступными студиями 900 студентов. "Арендная плата очень высока, велик дефицит домов и комнат, особенно в Лиссабоне и других крупных городах, - говорит Витор Лейтао, проректор университета. - Поэтому, если мы хотим привлечь больше студентов, следует предоставить им жилье. Европейский союз выделит на эти цели около 27 миллионов евро, при том, что общая стоимость проекта составляет около 39 миллионов евро".

Новые здания должны отвечать требованиям энергоэффективности. Страна также делает ставку на оптимизацию метеорогнозирования для решения будущих климатических проблем. Португальский институт моря и атмосферы получит на эти цели 17 миллионов евро инвестиций, там уже приобрели суперкомпьютер стоимостью 1 миллион.

"Этот компьютер позволит нам увеличить вычислительные мощности в 20 раз, чтобы предоставлять данные лучшего качества максимально быстро, - говорит Мигель Миранда, президент ведомства. - Португалия - одна из стран, наиболее пострадавших от изменения климата, и возможность хоть немного улучшить прогнозирование состояния атмосферы и океана окажет огромное влияние на жизни людей".

Антикризсная закалка

По данным ЕС, план восстановления экономики Португалии позволит увеличить ВВП страны на 2,4% к 2026 году и создать около 50 тысяч рабочих мест. Будет ли этого достаточно, чтобы оставить позади экономические последствия пандемии? Мы спросили об этом Мариану Виейра да Силва, государственного министра по делам президента Португалии.

Euronews: "Фонд восстановления и устойчивости предлагает 16,6 млрд евро. Этого достаточно?"

Мариана Виейра да Силва: "Мы считаем, что это хорошая возможность помочь нам выйти из кризиса и подготовить экономику к будущему. Конечно, в отношении средств всегда можно сказать: большая сумма лучше меньшей. Я думаю, что фонд восстановления и устойчивости - очень важная программа, которую Европейский Союз смог запустить, а мы - одобрить и претворить в жизнь".

Euronews: "На исходе двух лет какие главные уроки нужно извлечь? И что еще можно улучшить?"

Мариана Виейра да Силва: "В таких странах, как Португалия действует сильная программа по линии политики сплочения, а сегодня - еще и сильная программа по линии фонда. У программ - разные правила и механизмы оценки. Думаю, нам нужно лучше их координировать, ведь административные ресурсы стран не безграничны".

Euronews: "Если взглянуть на таблицы, сравнивающие сферы применения средств фонда в странах ЕС, то видно, что Португалия - вторая по пропорциональным затратам на социальную политику. Инвестирование в этот сектор сегодня - это политический выбор или же решение с опорой на экономические реалии?"

Мариана Виейра да Силва: "Думаю, и то, и другое. У нас в Португалии сохраняется проблема неравенства, которую мы должны решить. Это - одна из важнейших задач, нужно сделать так, чтобы переход к цифровым технологиям и климатической повестке не был несправедливым. За свою жизнь мы уже прошли несколько кризисов: финансовый, затем санитарный, с ковидом, теперь вот война. Следует убедиться, что наши экономика и социальная структура достаточно устойчивы, чтобы справиться с кризисами в будущем".