"Глобальная проблема": 1/6 жителей планеты страдает от бесплодия, сообщает ВОЗ

Для миллионов пар по всему миру зачать ребенка бывает весьма трудно. Бывает, что надежды на пополнение семьи рушатся из-за одного отрицательного теста на беременность за другим.

Примерно каждый шестой человек в мире в тот или иной момент своей жизни сталкивается с проблемой бесплодия, согласно новому докладу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), который показывает, что все континенты находятся в одинаковом положении.

"Это глобальная проблема, затрагивающая людей во всех странах и во всех слоях общества", - сказал журналистам доктор Гитау Мбуру, специалист по вопросам фертильности в ВОЗ.

ВОЗ определяет бесплодие как "это болезнь мужской или женской репродуктивной системы, определяемая как неспособность добиться беременности после регулярных незащищенных половых актов на протяжении 12 или более месяцев".

По оценкам, бесплодием страдают до 186 миллионов человек во всем мире.

"На основании имеющихся у нас данных мы не можем сказать, что уровень бесплодия увеличивается или остается неизменным. Мы еще не определились с этим вопросом", - сказал д-р Джеймс Киари, руководитель отдела ВОЗ по контрацепции и лечению бесплодия.

В докладе также отмечается, что распространенность бесплодия мало варьируется в зависимости от географического региона. Распространенность бесплодия в течение жизни - доля населения, которое когда-либо сталкивалось с этой проблемой - составила 17,8% в странах с высоким уровнем дохода и 16,5% в странах с низким и средним уровнем дохода.

Доклад показывает, что "бесплодие не выбирает бедных или богатых", отметил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Проблемы с зачатием могут иметь далеко идущие последствия для жизни людей - от тревоги и депрессии до социальной стигмы и домашнего насилия.

В любой момент времени около 12,6% населения планеты сталкиваются с проблемой бесплодия. Эта доля наиболее высока в африканском регионе ВОЗ - 16,4%, и наиболее низка в Восточно-Средиземноморском регионе - 10%.

В докладе содержится призыв к улучшению методов проведения исследований по выявлению бесплодия, чтобы в будущем данные были более последовательными и удобными для сравнения.

Что является причиной бесплодия?

Бесплодие может быть вызвано рядом различных факторов, как в мужской или женской репродуктивной системе, так и в обеих. В некоторых случаях причины бесплодия остаются невыясненными.

В женской репродуктивной системе бесплодие может быть вызвано широким спектром факторов, включая инфекции, передающиеся половым путем, закупорку фаллопиевых труб, заболевания матки, такие как эндометриоз, заболевания яичников, синдром поликистозных яичников (PCOS), или дисбаланс репродуктивных гормонов.

В мужской репродуктивной системе бесплодие может быть вызвано инфекциями половых органов, гормональным дисбалансом или нарушением выработки и качества спермы.

Известно, что такие факторы, как курение, чрезмерное употребление алкоголя и ожирение, влияют на фертильность, но ученые отмечают, что негативное воздействие загрязненной окружающей среды тоже может нарушить выработку репродуктивных гормонов.

Хотя методы вспомогательной репродукции, такие как экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), доступны уже более трех десятилетий, ВОЗ заявляет, что эти технологии зачастую недоступны или слишком дороги, особенно в странах с низким и средним уровнем дохода.

В большинстве стран лечение бесплодия в основном финансируется из собственных средств. ВОЗ призывает правительства улучшить профилактику, диагностику и лечение бесплодия, а также обеспечить более справедливый доступ к таким методам, как ЭКО.

"Миллионы людей сталкиваются с катастрофическими расходами на медицинское обслуживание, пытаясь избавиться от бесплодия", - говорит директор ВОЗ по вопросам сексуального и репродуктивного здоровья и исследований Паскаль Аллотей.