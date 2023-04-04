В Норвегии государство поможет строителям сократить выбросы до нуля

Осло - пионер в использовании электрической строительной техники: столица Норвегии использует госзакупки как инструмент поддержки компаний на переходе к экологичному оборудованию.

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Стройка и сон на воздухе**

В рамках проекта в городском парке Клостеренга, к примеру, восстанавливается ручей, давно засыпанный. "Все оборудование, используемое на нашей стройке - электрическое, - рассказывает Синнове Бьеркстранд Халле, руководитель проекта в Агентстве водоснабжения и канализации муниципалитета Осло. - Выбросы от работ равны нулю".

Проект, который не только не загрязняет окружающую среду, но и не нарушает гармонию жилого квартала... "Рядом со стройплощадкой - два детских сада, - продолжает Бьеркстранд Халле. - Дети спят поблизости, иногда на воздухе, так что должно быть тихо. Нам не поступали жалобы на шум!"

Госзаказ на экологию

Строительная отрасль ответственна за 10% глобальных выбросов парниковых газов. В Осло хотят, чтобы к 2025 году все муниципальные строительные площадки достигли углеродного нейтралитета. "В Осло в 2022 году 37% использованной в зданиях, на строительных площадках, на трассах энергии – это энергия зеленая, - приводит пример Марит Хепсё, специалист по устойчивому развитию зданий и строительных площадок муниципалитета. - Остальная часть энергии также не связана с ископаемыми источниками".

Покупать в складчину

Государственные закупки стали мощнейшим инструментом помощи компаниям и общественным структурам. "Мы сотрудничаем и на международном уровне, чтобы полностью раскрыть потенциал этого механизма, - добавляет Марит Зепсё. – Так, мы участвуем в европейском проекте Big Buyers, в нем наши партнеры - Барселона, Копенгаген и Финляндия. Важно иметь сразу несколько покупателей, идущих в одном направлении. Так мы сможем получить нужную нам технику с нулевым уровнем выбросов".

В Европе 250 тысяч государственных органов тратят около 2 триллионов евро в год на такие услуги, как транспорт, утилизация отходов, здравоохранение и образование, это - 14% европейского ВВП. Госзакупки, как показывает опыт отдельных стран и городов, помогают решить множество задач: достичь новых экологических целей, содействовать социальной интеграции, развивать занятость и предпринимательство.