Психоделики и работа мозга: как наркотик DMT влияет на сознание?

Мощные психоделические наркотики способны усиливать связи в областях мозга, отвечающих за воображение, показало усовершенствованное сканирование мозга.

В надежде получить новые сведения о том, как психоделики изменяют сознательный опыт человека, ученые провели эксперимент с диметилтриптамином или DMT. Это натуральный психоделик, используемый в церемониях аяуаски: участники пьют напиток из него в ходе духовной церемонии, обычно проводимой шаманом.

Наркотик сильно изменяет сознание, и принимающие его люди часто видят яркие и причудливые видения или чувствуют, что посетили альтернативные реальности или измерения.

В отличие от LSD или псилоцибина воздействие DMT на мозг является кратковременным и длится всего несколько минут, а не часов.

Тем не менее до сих пор было неясно, как именно психоделик меняет работу мозга. Чтобы выяснить это, исследователи из Имперского колледжа Лондона просканировали мозг 20 здоровых добровольцев, которым ввели относительно высокие дозы DMT путем инъекции.

Результаты исследования опубликованы в журнале PNAS.

Укрепление связей между областями мозга

Ученые просканировали мозг участников до, во время и после приема наркотика с помощью двух видов исследований: функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ) и электроэнцефалографии (ЭЭГ).

ФМРТ измеряет небольшие изменения в кровотоке, которые происходят при активности мозга, а для ЭЭГ к коже головы человека прикрепляются датчики, улавливающие электрические сигналы мозга.

Общий психоделический опыт длился около 20 минут. Через определенные промежутки времени добровольцы субъективно оценивали его по шкале от 1 до 10.

ФМРТ-сканирование показало изменения активности внутри и между областями мозга, а также укрепление связей между ними. Изменения были наиболее заметны в областях, связанных с так называемыми функциями более высокого уровня, такими как воображение.

"Эта работа очень интересна, поскольку она представляет собой самый современный на сегодняшний день нейровизуализационный взгляд на психоделическое состояние человека, — говорит Крис Тиммерман из Центра психоделических исследований при Имперском колледже Лондона, ведущий автор исследования. — Одна из всё более популярных точек зрения заключается в том, что большая часть функций мозга связана с моделированием или предсказыванием окружающей среды. У человека необычайно большой мозг, и он моделирует необычайно большой объем окружающего мира".

К примеру, когда мы смотрим на оптические иллюзии, наш мозг заполняет пробелы, основываясь на том, что мы уже знаем.

Связь активности мозга с сознательным опытом

Хотя это не первое исследование активности мозга во время психоделического "трипа", в нем ученые впервые использовали два метода визуализации. По словам исследователей, работа более подробно показывает то, как DMT — и психоделики в целом — оказывают воздействие на мозг, нарушая активность его высокоуровневых систем.

"По мотивам и на основе наших предыдущих исследований психоделиков, в этой работе мы объединили два взаимодополняющих метода визуализации мозга. ФМРТ позволила нам увидеть весь мозг, включая его самые глубокие структуры, а ЭЭГ подробно показала нам ритмическую активность мозга, — отметил профессор Робин Кархарт-Харрис, основатель Центра психоделических исследований при Имперском колледже Лондона. — Наши результаты показали, что когда доброволец принимал DMT, у него наблюдалась выраженная дисрегуляция некоторых ритмов мозга, которые обычно доминируют. Мозг переключался в своем режиме функционирования на нечто более анархичное".

По его словам, психоделики — это мощный инструмент для понимания того, как активность мозга связана с сознательным опытом.