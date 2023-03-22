В ЕС проведут масштабную реконструкцию зданий и ужесточат нормативы по асбесту

Выполняя цели в области изменения климата к 2030 году, ЕС, как ожидается, отремонтирует в совокупности 35 миллионов зданий, в результате чего целая армия представителей строительных профессий может подвергнуться воздействию асбеста. Как ограничить риски с учетом того, что асбеста немало в старых постройках?

Дойти до нового предела

Для повышения безопасности работников Брюссель предлагает снизить предел допустимого профессионального воздействия асбестовых волокон в 10 раз по сравнению с нынешними значениями. Подобная реформа уже проведена во Франции. Близ Тулузы мы встретились с Эммануэллем Пезе, ответственным за дезактивацию на объекте по удалению асбеста.

Как защищаются работники, подвергающиеся воздействию асбеста? - наш первый вопрос. "Рабочие используют средства индивидуальной защиты и защиту для органов дыхания, - поясняет Пезе. - В расчет берется уровень запыленности и выводы анализа риска на конкретном участке. Затем у нас есть мобильная дезактивационная установка, мы ограждаем опасные участки, используем указатели и выделяем место для отходов".

Во Франции действует очень строгая нормативная база, касающаяся средств защиты. Замеры пыли проводятся здесь систематически, а операторы используют специальные насосы для контроля за накоплением асбеста в течение смены.

Плохая статистика

Не случайно. Доказано, что вдыхание асбестовых волокон может вызвать серьезные заболевания, такие как рак легких, который возникает в среднем через 30 лет после воздействия. Подсчитано, что в настоящее время в Европе от 4 до 7 миллионов работников могут подвергаться воздействию асбеста. 97% из них работают в строительной отрасли и 2% - в сфере утилизации отходов.

Асбест запрещен в Европейском Союзе с 2005 года. Однако он продолжает убивать. По оценкам экспертов, 78% случаев рака на профессиональной почве связаны с асбестом. В 2019 году 70 тысяч человек умерли от воздействия этого материала, который по-прежнему широко распространен в европейских домах и офисах. Основные риски возникают при контакте с асбестом во время ремонтных работ.

Обучиться защите

В связи с этим Еврокомиссия предлагает снизить допустимый предел воздействия асбеста в десять раз. Пороговые значения сместятся с 0,1 до 0,01 волокна на кубический сантиметр. Комиссия также намерена оказать поддержку пострадавшим от вредного воздействия, защитить рабочих на строительных площадках и обеспечить безопасную утилизацию асбеста.

В Тулузе мы встречаемся с Оливье Хольмом, директором компании по управлению профессиональными рисками, который показывает нам учебный центр. Здесь специалистов учат обращаться с различными средствами защиты и обеззараживания. Компания также анализирует пробы, взятые на строительных площадках. Хольм говорит, что снижение порога не произойдет в одночасье. "Чтобы добиться более низких показателей, потребуется время, новые технологии и дополнительное обучение", - убежден он.

Во Франции асбест является причиной 3-4 тысяч профессиональных заболеваний в год. "Обучение технике безопасности имеет фундаментальное значение, - отмечает эксперт. - Без него невозможно защититься, оно помогает работникам осознать риски. Некоторые действия следует отработать до автоматизма, для поддержания навыка нужно регулярное обучение".

Путь к новой норме

Обновление директивы по асбесту, предложенное Еврокомиссией для более эффективной защиты работников, идет с порой на помощь нескольких европейских фондов и структур. Но достаточно ли этих мер для решения проблемы? В Бильбао мы задали этот вопрос Уильяму Кокберну, исполняющему обязанности директора Европейского агентства по охране труда. "Сегодня мы наблюдаем случаи смерти, связанные с воздействием асбеста ещё в 80-90-х годах, - отмечает Кокберн, - Когда мы делаем ремонт, строим, мы рискуем снова подвергнуть людей риску. Нам нужны эффективные процедуры и крепкое законодательство, подобное тому, что уже предложено в ЕС".

Эксперт напоминает: асбестовые волокна являются канцерогенными, так что абсолютно безопасного уровня воздействия не существует, но запланированное десятикратное снижение допустимых значений даст возможность лучше защитить людей. Правда, некоторые профсоюзы считают, что для эффективной защиты предел воздействия должен быть в сто раз ниже. 'Ну, это сложный вопрос, который комиссия рассмотрела в ходе довольно обширных исследований. - говорит Кокберн. - Здесь, в Бильбао, мы вдыхаем асбестовые волокна в очень низкой концентрации. Так что необходимо найти практический предел".

Каковы будут затраты на реализацию этих мер? "По оценкам исследования, эти затраты не так уж велики, и в значительной степени могут быть переложены на плечи потребителей, - комментирует Кокберн, - Конечно, будут расходы для правительств, которым придется обучать инспекционные службы и создавать новые лаборатории для обнаружения более низких уровней концентрации асбеста. Но все эти затраты меркнут в сравнении с экономией для общества от сокращения потерь производительности, расходов на лечение и госпитализацию, компенсаций. Но самое, пожалуй, важное - это "стоимость" человеческих страданий, которую мы наблюдаем".

Теперь, чтобы новые нормативы стали обязательными для европейцев, Европарламент и Совет ЕС должны достичь соглашения, которое позволит лучше защитить работников от рака.