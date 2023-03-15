В Катаре экономят и очищают воду с помощью новых технологий

В канун Всемирного дня воды, который отмечается 22 марта, программа Exchange поднимает проблему водообеспечения свыше 2 миллиардов человек, сегодня лишенных этого. Речь идет не только о гуманитарном, но и экономическом аспекте. По оценкам экспертов, каждый доллар, вложенный в водные ресурсы, приносит четыре.

На всех воды не хватит

В западных странах мало кто задумывается об экономии воды. Расходы потребителей относительно невелики, а поставки практически никогда не прекращаются, за исключением периодических ограничений в острую засуху. Однако ситуация обещает измениться в условиях глобального потепления и постоянного роста спроса на воду, особенно в сельском хозяйстве.

По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), к 2050 году 60% населения Земли может столкнуться с дефицитом воды, причем в большей степени пострадают семьи с малым доходом.

Экономический ущерб от плохого водоснабжения, считают специалисты, может "стоить" глобальной экономике 6% ВВП.

"Краны важнее пушек"

По данным Water.org, всеобщий доступ к воде и базовой санитарии принесет экономическую выгоду в размере более 17 миллиардов евро только за счет снижения смертности. Лоик Фошон, президент Всемирного водного совета призывает сделать водообеспечение политическим приоритетом.

"Вода требует политических ответов, это наш главный посыл. Мы говорим лидерам всего мира: "Хватит игнорировать воду! Краны важнее пушек". Лоик Фошон, глава Всемирного водного совета.

"Вода требует политических ответов, это наш главный посыл , - заявил он. - Мы говорим лидерам всего мира: "Хватит игнорировать воду! Краны важнее пушек". По его словам, сегодня вода недооценена - достаточно взглянуть на то, как распределяются бюджеты на международном национальном и местном уровнях.

На счету - каждая капля

Катар, давно столкнувшийся с проблемой нехватки воды, обращается к самым передовым технологиям для обеспечения устойчивых решений.

Его партнер - испанская профильная группа Aguas de Valencia. Отмеченная наградами компания - пионер на рынке специализированных цифровых систем. Aguas de Valencia управляет крупнейшим в стране водоочистным сооружением к западу от катарской столицы, Дохи. Неочищенные сточные воды проходят там несколько этапов биологической фильтрации и санитарной обработки под высоким давлением, после чего они пригодны для орошения садов, полей и парков.

"Мы оптимизируем потребности в воде, точно рассчитывая, что нужно конкретным растениям, в том числе и с учётом прогноза погоды", - рассказывает Энрике Фернандес, генеральный директор Aguas de Valencia.

В Катаре делают все и для удержания осадков. "В дождливые дни в Катаре выпадает очень большое количество воды за очень короткое время", - отмечаете Фернандес. - Мы должны быть готовы обработать и сохранить в течение определенного времени максимальный объем дождя, очистить 100% собранных осадков".