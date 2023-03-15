В Катаре экономят и очищают воду с помощью новых технологий
В канун Всемирного дня воды, который отмечается 22 марта, программа Exchange поднимает проблему водообеспечения свыше 2 миллиардов человек, сегодня лишенных этого. Речь идет не только о гуманитарном, но и экономическом аспекте. По оценкам экспертов, каждый доллар, вложенный в водные ресурсы, приносит четыре.
На всех воды не хватит
В западных странах мало кто задумывается об экономии воды. Расходы потребителей относительно невелики, а поставки практически никогда не прекращаются, за исключением периодических ограничений в острую засуху. Однако ситуация обещает измениться в условиях глобального потепления и постоянного роста спроса на воду, особенно в сельском хозяйстве.
По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), к 2050 году 60% населения Земли может столкнуться с дефицитом воды, причем в большей степени пострадают семьи с малым доходом.
Экономический ущерб от плохого водоснабжения, считают специалисты, может "стоить" глобальной экономике 6% ВВП.
"Краны важнее пушек"
По данным Water.org, всеобщий доступ к воде и базовой санитарии принесет экономическую выгоду в размере более 17 миллиардов евро только за счет снижения смертности. Лоик Фошон, президент Всемирного водного совета призывает сделать водообеспечение политическим приоритетом.
"Вода требует политических ответов, это наш главный посыл , - заявил он. - Мы говорим лидерам всего мира: "Хватит игнорировать воду! Краны важнее пушек". По его словам, сегодня вода недооценена - достаточно взглянуть на то, как распределяются бюджеты на международном национальном и местном уровнях.
На счету - каждая капля
Катар, давно столкнувшийся с проблемой нехватки воды, обращается к самым передовым технологиям для обеспечения устойчивых решений.
Его партнер - испанская профильная группа Aguas de Valencia. Отмеченная наградами компания - пионер на рынке специализированных цифровых систем. Aguas de Valencia управляет крупнейшим в стране водоочистным сооружением к западу от катарской столицы, Дохи. Неочищенные сточные воды проходят там несколько этапов биологической фильтрации и санитарной обработки под высоким давлением, после чего они пригодны для орошения садов, полей и парков.
"Мы оптимизируем потребности в воде, точно рассчитывая, что нужно конкретным растениям, в том числе и с учётом прогноза погоды", - рассказывает Энрике Фернандес, генеральный директор Aguas de Valencia.
В Катаре делают все и для удержания осадков. "В дождливые дни в Катаре выпадает очень большое количество воды за очень короткое время", - отмечаете Фернандес. - Мы должны быть готовы обработать и сохранить в течение определенного времени максимальный объем дождя, очистить 100% собранных осадков".