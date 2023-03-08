Европа поможет Украине довоевать и восстановиться

Прошло чуть больше года с начала российского вторжения в Украину. За это время там погибло не менее 8 тысяч гражданских лиц, миллионы стали беженцами. Разрушена инфраструктура на миллиарды долларов. Всемирный банк оценил стоимость восстановления и реконструкции страны примерно в 320 миллиардов евро. Все последствия агрессии оценить трудно, война продолжается, но уже ясно: Украина не остановилась.

При том, что в прошлом году она пережила самый значительный спад экономики за более чем 30 лет: падение ВВП составило тогда 30,4%. Война мобилизовала рабочих, привела к остановке промышленности и сферы услуг, оказала сильное влияние на экспорт сельскохозяйственной продукции, от которого во многом зависит Украина.

Устояла и адаптировалась

Одновременно, по словам Елены Билан, аналитика компании Dragon Capital, экономика продемонстрировала удивительную устойчивость. "В первые несколько недель войны половина экономики не функционировала, но потом мы увидели быстрое восстановление активности, - отмечает Билан. - Оно продолжалось до октября, когда Россия начала террористическую атаку на энергетическую инфраструктуру Украины. Одновременно предприятия и люди адаптировались к новым вызовам, к нехватке электроэнергии. Мы видим, как компании покупают генераторы, аккумуляторы, старлинки. Малые предприятия тоже работают, несмотря на отсутствие централизованного электроснабжения".

По мнению эксперта, восстановление национальной энергетической сети является - наряду с военной победой - приоритетом Украины в краткосрочной перспективе, так как российские ракеты повредили не менее 40% ее мощностей. Говоря о длительных перспективах, Билан отмечает важность реформ для привлечения инвесторов и перезапуска экономики.

"Украине действительно необходимо сделать дальнейшие шаги на пути реформ, - комментирует она. - Это не принесет немедленного результата, но власти должны продемонстрировать настоящее желание, волю к сокращению коррупции".

Доверие на миллиарды

Чтобы поддержать Украину финансово, ЕС пообещал только в текущем году выделить стране 18 миллиардов евро на льготных условиях. Средства будут поступать частями - по мере выполнения получателем условий, изложенных в Меморандуме о взаимопонимании между Брюсселем и Киевом. В списке мер - реформы для обеспечения верховенства закона, дерегулирование экономики и борьба с коррупцией.

По словам вице-премьера Украины Ольги Стефанишиной, пакет принесет долгожданное облегчение. "Это дает ясность, предсказуемость для украинского народ, - считает она. - И мы, правительство, можем быть уверены, что сумеем выполнить нашу социальную функцию. Это не только значительная сумма денег для Украины, это - еще и самый большой из когда-либо существовавших пакетов, согласованных на таком уровне. Уверена, что ни одна из 27 стран ЕС не сказала бы да, не зажгла бы зеленый свет без полной уверенности в том, как будут распределены эти ресурсы, куда направлены".

Отстроить на российские деньги?

Украинские власти ожидают возвращения к росту в 2023 году. В конечном итоге это будет зависеть от хода войны и дальнейшей поддержки партнеров, таких как ЕС, который уже выделил Киеву 50 миллиардов евро с начала конфликта. Мы попросили прокомментировать текущие финансово-торговые отношения между Украиной и ЕС Валдиса Домбровскиса, исполнительного вице-президента Еврокомиссии.

Говоря о 18-миллиардном пакете, Домбровскис отметил: он призван удовлетворить основные финансовые потребности украинского правительства, покрыть дефицит финансирования, с которым столкнулась страна. "По оценкам Международного валютного фонда, дефицит финансирования составляет от 38 до 39 миллиардов долларов США. Наша программа в 18 миллиардов евро покрывает значительную часть этой суммы. Остальные международные доноры, такие как США и другие страны Большой семерки, а также мировые финансовые институты, МВФ и Всемирный банк, должны предоставить недостающую часть", - говорит Домбровскис.

C 2017 года между Украиной и ЕС действует соглашение об ассоциации. Однако война ускорила некоторые изменения. "С начала агрессии мы договорились в одностороннем порядке полностью открыть Украине доступ на рынки ЕС. То есть украинские товары и услуги могут поступать в ЕС без каких-либо тарифов или квот, - рассказывает Домбровскис. - Это было одностороннее решение, принятое в июне 2022 сроком на год. Сейчас мы работаем над продлением этих односторонних мер".

Общий объем ущерба Украины сейчас, на фоне продолжающихся боевых действий, оценить невозможно. Однако Еврокомиссия уже сегодня закладывает фундамент будущего восстановления пострадавшей страны. "В международном праве существует принцип ответственности агрессора за нанесенный ущерб, - напоминает Домбровскис. - Вопрос, как мы сможем обеспечить его соблюдение, будет ли Россия готова платить добровольно, как я уже сказал, остается открытым. Мы изучаем возможности использовать конфискованные российские активы для восстановления Украины. Сейчас идет юридическая оценка этого варианта, она касается и частных активов, и активов центрального банка России".