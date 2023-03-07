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Планета бизнеса

Материалы для "зеленого перехода"

 Andrea Bolitho
Материалы для "зеленого перехода"
Авторское право  euronews

Критически важное сырье, включая литий и редкоземельные металлы, вероятно, скоро станет ценнее нефти и газа, в связи с тем, что Европа стремится к будущему с нулевым уровнем выбросов углерода.

В небольшом прибрежном городке Силламяэ в Эстонии находится единственный в ЕС коммерческий завод по разделению редкоземельных металлов, но что такое редкоземельные металлы и почему они являются неотъемлемой частью стольких технологий?

Василейос Цианос, директор по корпоративному развитию, Neo Performance Materials: "Редкоземельные металлы являются важнейшим сырьем, необходимым для перехода ЕС на "зеленые" технологии. Например, неодим и празеодим - два редкоземельных элемента, которые мы перерабатываем в Silmet, а затем будем использовать для производства спечённых редкоземельных постоянных магнитов, которые являются энергосберегающими и используются в двигателях и трансмиссии электромобилей, что в некоторых случаях позволяет сэкономить более 20 процентов от размера батареи, необходимой для электромобилей".

Существует 17 редкоземельных элементов, которые имеют сотни применений - от систем наведения ракет до банкнот, хотя основное их использование - изготовление сверхмощных магнитов.

Василейос Цианос: "Это металл ниобий. Он помещается в камеру электронного пучка. Она работает при напряжении около 30 000 вольт. Эти электронные пучки расплавляют металл, он капает, как вода, и мы очищаем его до 99,9999999 - это самая высокая чистота ниобия и тантала, производимых за пределами Китая, что очень важно для реактивных двигателей, космических ракет и других применений".

Европа хорошо понимает необходимость строительства новых шахт, а также укрепления всей цепочки создания ценного сырья.

В настоящее время она зависит от небольшого числа третьих стран, в частности от Китая, который поставляет 66 процентов всего критического сырья и 98 процентов редкоземельных металлов.

Для решения этой проблемы ЕС разрабатывает закон о критически важных сырьевых материалах, чтобы, используя возможности единого рынка, обеспечить Европе разнообразные и надежные поставки этих материалов при соблюдении высоких социальных и экологических стандартов.

Например, компания Neo Performance Materials является членом Инициативы ответственного использования полезных ископаемых.

Юлия Игнатова, менеджер по продажам редких металлов, Neo Performance Materials: "Мы концентрируемся на происхождении материала, затем на том, как работает завод, платят ли они налоги, как они заботятся о правах людей и правах человека, потому что это самый важный аспект на каждом предприятии".

Что касается лития, а также редкоземельных металлов, то Европа зависит от других стран - в частности, от Австралии, Китая и Южной Америки. Притом, что это важные компоненты в батареях электромобилей.

Французская компания Imerys надеется использовать залежи лития, обнаруженные под каолиновой шахтой в Бовуаре, в центральной Франции.

Алан Парте, вице-президент по литиевым проектам, Imerys:"В связи с потребностями в литии, которые в перспективе 2030 года увеличатся в Европе в 10 раз, необходимо, чтобы еще больше проектов развивалось на местном уровне. Это позволит снизить расходы. Таким образом, необходимо найти источники, найти и разработать проекты по добыче лития во Франции и в Европе. Цель проекта в Бовуаре - обеспечить производство 34 тысяч тонн гидроксида лития в год, что эквивалентно потребности примерно 700 тысяч электрических автомобилей в год".

Еще одним ключевым компонентом закона о критическом сырье является инвестирование и поддержка инновационной переработки - чем больше сырья можно переработать, тем меньше его нужно добывать.

Вернемся в Эстонию. В Нарве, компания Neo планирует объединить часть цепочки поставок редкоземельных металлов со строительством первого в Европе предприятия по производству магнитов и научно-исследовательского центра, который будет использовать разделенные магнитные оксиды редкоземельных металлов, производимые в Силламяэ.

Расположенный недалеко от российской границы завод поможет городу избавиться от местной сланцевой промышленности и подтолкнет к закату солнце эры ископаемого топлива.