"Дюссельдорфский пациент" третьим в мире излечился от ВИЧ

53-летний немец стал третьим человеком в истории, который вылечился от ВИЧ — вируса, вызывающего СПИД, — с помощью пересадки костного мозга, дав надежду почти 40 миллионам людей со всего мира, живущих с этим заболеванием.

"Дюссельдорфский пациент", как его называют в целях защиты личности, проходил лечение от лейкемии, когда получил от донора костного мозга стволовые клетки, устойчивые к ВИЧ. Мужчина прекратил принимать антиретровирусную терапию — основное лечение ВИЧ — в 2018 году и с тех пор остается "живым и здоровым".

Это уже третий случай, когда больной онкологией пациент излечивается от ВИЧ после пересадки стволовых клеток костного мозга от человека, обладающего генетической устойчивостью к ВИЧ. До "дюссельдорфского пациента" то же самое произошло с "берлинским пациентом", настоящее имя которого Тимоти Рэй Браун, и с "лондонским пациентом" — Адамом Кастильехо.

Современной науке всё еще неизвестно лекарство от ВИЧ. Ознает ли новость о выздоровлении "дюссельдорфского пациента", что скоро всё изменится?

"Берлинский пацент" вылечился первым

Тимоти Рэй Браун — американец, который считается первым человеком, клинически излечившимся от ВИЧ. Он узнал, что заразился вирусом в 1995 году, когда жил в Берлине. В 2006 году у него также диагностировали лейкемию.

Для того чтобы добиться ремиссии, ему потребовалось провести две операции по пересадке стволовых клеток. В 2008 году "берлинский пациент" был признан излечившимся и от ВИЧ, и от рака.

Его случай был назван большой победой, и в 2010 году он согласился раскрыть свою личность, став общественным деятелем. "Я живое доказательство того, что лекарство от СПИДа может существовать", — сказал он в интервью AFP в 2012 году.

К сожалению, в 2020 году Тимоти Рэй Браун умер от ремиссии лейкемии.

"Лондонский" и "нью-йоркский" пациенты — повод для надежды?

"Лондонский пациент" — это уроженец Венесуэлы Адам Кастильо, сейчас ему 43 года и он работает в Великобритании поваром. Он перенес десятилетие сложного лечения, прежде чем стал, по его словам, "послом надежды".

"Нью-йоркский пациент" — женщина средних лет смешанной расы, которая получила другой тип лечения: вместо стволовых клеток костного мозга от доноров она получила стволовые клетки из пуповины новорожденного с естественным иммунитетом к ВИЧ.

В 2022 году женщина решила отказаться от антиретровирусной терапии, и спустя более 14 месяцев у нее всё еще нет никаких признаков ВИЧ. Тем не менее ученые предупреждают, что пока прошло слишком мало времени и судить о таком способе лечения рано.

"Дюссельдорфский пациент"

В исследовании, опубликованном в научном журнале Nature, ученые заявили, что "дюссельдорфский пациент" стал "по меньшей мере" третьим зараженным ВИЧ, кому удалось вылечиться от вируса.

В течение многих лет людям с ВИЧ назначали антиретровирусную терапию для того, чтобы снизить уровень вируса до почти неразличимого, предотвращая его передачу другим людям. Но иммунная система достаточно умна, чтобы сохранять вирус в "резервуарах" в организме, поэтому когда пациенты прекращают принимать антиретровирусную терапию, вирус часто начинает реплицироваться и распространяться.

Настоящее лекарство уничтожает этот "резервуар". Именно это, по мнению ученых, и произошло с тремя пациентами-мужчинами: в Дюссельдорфе, Берлине и Лондоне. При последующих обследованиях ученые не смогли выявить антитела к вирусу, наличие которых считается признаком его активности.

Стволовые клетки — путь вперед?

Ученые считают, что трансплантация стволовых клеток никогда не станет распространенным методом лечения ВИЧ, потому что это очень инвазивный метод, который несет слишком много рисков. Тем не менее его актуальность подчеркивается недавними сообщениями об успешной длительной ремиссии ВИЧ-1.

Исследователи отмечают, что дальнейшее изучение этого подхода "может обещать излечение от ВИЧ-1 вне угрожающих жизни гематологических злокачественных опухолей", то есть раковых заболеваний, зарождающихся в кровообразующих тканях, таких как лейкемия и лимфома.

Они также говорят, что наблюдения, сделанные в случае "дюссельдорфского пациента", дали "ценную информацию, которая, как мы надеемся, послужит руководством для будущих стратегий лечения".

На сегодняшний день 10 миллионов людей из 38 миллионов зараженных ВИЧ не имеют доступа к лечению.

В январе этого года компания Janssen Pharmaceuticals объявила о завершении испытаний единственной вакцины против ВИЧ, находящейся на продвинутой стадии. Эксперты сочли её неэффективной.