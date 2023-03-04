Ожирение: новый вызов для Европы

Более половины европейцев имеют избыточный вес. Говоря об этом, специалисты исходят из индекса массы тела. Он находится в пределах нормы, если его значения ниже 25. Если этот показатель более 30, говорят об ожирении. Сегодня этот диагноз поставлен почти каждому пятому жителю Европы.

Самая высокая доля людей с ожирением – на Мальте, в Хорватии, Венгрии и Чехии. Лучше всего ситуация в Италии, Бельгии и Франции.

Ко Всемирному дню борьбы с ожирением специалисты приводят неутешительную статистику, согласно которой число людей с этой проблемой с начала столетия удвоилось. Медицинский журналист Элиа Акими-Прево говорит, что для такого развития ситуации сложилось множество причин:

«Этому способствует малоподвижный образ жизни, недостаток физической активности, а также нездоровое питание. Всё это в конечном итоге привело к распространению ожирения, в частности, среди детей, потому что дети раньше могли заниматься физической активностью во дворах школ, занимались спортом, – всё это теперь прекратилось».

Диетологи рекомендуют обращать особое внимание на детей. Сторонники этого подхода уверены, что для борьбы с избыточным весом надо развивать здоровые пищевые привычки. В их числе хирург из больницы Амбруаз-Паре Карина Вишневская:

«Надо быть осторожнее со всем, что касается газировки, сладких напитков, перекусов между приёмами пищи. Этого слишком много. Дети склонны есть много сладостей. Так что надо действительно обращать внимание на сбалансированное питание малышей».

В России, по данным минздрава, уровень ожирения среди молодёжи за шесть лет увеличился в шесть раз. Специалисты отмечают, что чаще всего такие проблемы встречаются в сельской местности.