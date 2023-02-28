Чем тяжелее труд, тем лучше сперма - Гарвард

Мужчины, которые по роду деятельности носят защитные каски, то есть занимаются физическим трудом, могут иметь гораздо более здоровую сперму, чем "белые воротнички", проводящие дни перед мониторами. К такому выводу пришли эксперты Гарвардского университета, опубликовавшие свои наблюдения в журнале Human Reproduction.

Движение - жизнь!

По их данным, у мужчин, которые регулярно поднимают или перемещают тяжести, количество сперматозоидов почти на 50% выше, чем у тех, кто по роду деятельности мало двигается.

К тому же у первой группы испытуемых выявлен более высокий уровень тестостерона, мужского полового гормона, отвечающего за половое влечение, мышечную массу и производство спермы.

Количество, подвижность сперматозоидов и уровень тестостерона - ключевые факторы мужской фертильности. Считается, что за последние полвека количество сперматозоидов в популяции сократилось почти вдвое. Почему?

Ученые предполагают, что за этим стоит целый "букет" факторов - малоподвижный образ жизни, загрязнение окружающей среды, отход от естественного питания. Теперь, похоже, сюда следует включить и пункт "профессия".

Преимущества тяжелого труда

"Мы уже знаем, что физические упражнения чрезвычайно полезны для здоровья, в том числе репродуктивного. А вот работ о влиянии на мужское здоровье профессиональных факторов очень мало", - пишет ведущий автор исследования Лидия Мингес-Аларкон, репродуктолог и старший научный сотрудник Гарвардской школы общественного здоровья.

Ее команда изучила 950 образцов спермы и крови от 377 мужчин, которые вместе с партнершами обращались за лечением в центры репродукции в период с 2005 по 2019 год. Респондентам, преимущественно белым, средний возраст которых около 36 лет, было предложено заполнить анкету о том, как часто они поднимали или перемещали тяжести, а также описать свои трудовые будни и уровень физических нагрузок на работе.

Среди участников исследования 12% сообщили, что часто носят тяжести по роду деятельности. У этих мужчин концентрация спермы была на 46% выше, а общее количество сперматозоидов - на 44% больше, чем у мужчин, которые не занимаются физическим трудом. Исследователи отметили, что эти цифры были получены после корректировки других возможных факторов, включая возраст, индекс массы тела, курение, расовую принадлежность.

Верно, но не для всех

Мужчины, которые сообщали о физической активности на работе, также имели более высокие уровни мужского полового гормона тестостерона и женского гормона эстрогена. "Мужские" и "женские" гормоны присутствуют у обоих полов, но в разных количествах, - объясняет Мингес-Аларкон. - В данном случае мы предполагаем, что избыток тестостерона преобразуется в эстроген, что является известным механизмом поддержания организмом нормального гормонального фона".

Ученые также выяснили, что загрязнение окружающей среды влияет на детей еще в утробе матери, что может впоследствии снизить количество сперматозоидов у мальчиков.

Авторы исследования не исключают, что их выводы неприменимы к населению в целом, так как работа велась только с парами, лечившимися от бесплодия. Ученые оговаривают, что мужчины, имеющие серьезные проблемы со здоровьем, по определению не занимаются подъемом грузов, а значит, исключены из анкетирования. Однако и столь небольшая выборка подтверждает наблюдения, сделанные ранее: физическая активность полезна для репродуктивного здоровья!

Авторитетный репродуктолог Шанна Свон дает мужчинам полезный и остроумный совет: "То, что врач рекомендует для здоровья сердца, поможет и вашей фертильности".