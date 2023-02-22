Стареть дома: в ЕС запускают новые проекты помощи пожилым

В связи со старением населения Европе требуется все больше работников по уходу за пожилыми людьми. В Банска- Штьявнице, Словакия, запущен пилотный проект, его цель - дать возможность пожилым как можно дольше оставаться дома. В этом регионе доступ к качественному уходу и услугам для пожилых был возможен не всегда - из-за нехватки средств и персонала.

Работать с бабушкой

Люция - сиделка. Ей повезло: в рамках работы она может ухаживать за родной бабушкой Евой. "Моя работа - помогать бабушке с уборкой, покупками, мытьем", - говорит девушка.

В 2019 году государственные расходы на профессиональный долгосрочный уход в Европе составили всего 1,7% ВВП. Из-за дороговизны услуг для пожилых многие семьи сами обслуживают родственников.

После смерти мужа Ева, бабушка Люции, живет одна, ее пенсия не покрывает всех ее потребностей, дети и внуки помогают женщине материально. "Я не могу поехать в дом престарелых, моя пенсия слишком мала, чтобы оплатить его", - говорит Ева. И признается, что хочет и дальше жить в родных стенах.

По прогнозам специалистов, к 2070 году в Словакии число людей, нуждающихся в долгосрочном уходе, увеличится более чем на 50%, этот показатель - вдвое выше среднего по ЕС.

Спрос на соцпомощь

Спрос на уход в Европе будет только расти. Уже сейчас в этом секторе заняты 6 миллионов человек, к 2050 году понадобится еще 1,6 миллиона работников. В настоящее время значительный объем ухода за пожилыми осуществляется непрофессионалами: 52 миллиона европейцев бесплатно помогают близкими, друзьям и соседям преклонного возраста. Эти люди не получают вознаграждения, хотя порой вынуждены уйти с работы ради заботы о пожилых. Подсчитано, что 90% таких непрофессиональных сиделок - женщины.

Недавно принятая Европейская стратегия по уходу побуждает страны-члены ЕС изменить ситуацию в секторе - больше инвестировать, создавать новые рабочие места, сделать услуги доступнее и эффективнее. К 2027 году планируется вложить в программы долгосрочного ухода до 6,7 миллиардов евро - с опорой на Европейский социальный фонд (ESF+).

Вместе - легче

Мария живет одна, у нее слабое здоровье и часто нужно ездить к врачам. Около года назад ее взял под крыло местный центр социального обслуживания. Это - один из проектов, поддерживаемых ЕС. Его цель - объединить усилия муниципалитетов, социальных и медицинских работников, чтобы сообща лучше заботиться о пожилых. Работники центра обеспечивают Марии транспорт для поездок к врачу, а дома за ее здоровьем "присматривают" умные часы.

Павел Червенка руководит проектом на месте. "Мы решили объединить муниципалитеты в микрорегионы, - говорит он. - Это позволит привлечь больше средств и лучше платить сиделкам, мотивируя людей работать в социальной сфере".

Итак, стратегия принята. Но каковы главные проблемы долгосрочного ухода в Европе? Мы спросили об этом Ивайло Калфина, директора Европейского фонда по улучшению условий жизни и труда.

"Проблем очень много, поэтому обобщить непросто, - говорит Калфин. - Пожалуй, самая большая трудность - обеспечение доступа к долгосрочному уходу. Налицо дефицит кадров, потребность в них в Европе растет по мере старения населения, сиделок же становится все меньше и меньше. В сфере долгосрочного ухода не хватает молодых специалистов, если они не начнут приходить, нас ничего хорошего не ждет".

Как эксперты думают изменить ситуацию?

"Конечно, надо говорить о зарплате, потому что сиделкам недоплачивают, - уверен наш собеседник. - Но дело не только в ней, есть и другие виды поддержки, которые мы могли бы им предоставлять: к примеру, обеспечить дополнительную помощь в поддержании психического здоровья, поскольку они работают в сложных условиях. Важно и обучать людей, ведь технологии развиваются и могут стать одновременно и помощью, и препятствием. Так что очень важно постоянно обновлять навыки. Многие сотрудники сектора работают по вызову, они должны быть доступны в любое время, но у них также должна быть возможность отдохнуть, расслабиться, зарядиться энергией, прежде чем вернуться к работе".

Как можно поддержать тех, кто, не будучи профессиональным помощником, длительно ухаживает за пожилым человеком? "Поддерживать этих людей еще сложнее, чем профессионалов, - признается Ивайло. - В большинстве случаев такие сиделки - женщины, так как они чаще работают на низкооплачиваемой и нестабильной работе, это давняя стигма.

Люди, которые ухаживают за пожилыми или инвалидами на дому, не могут нормально ходить на работу. Получается, что у них очень низкие доходы, уход становится их работой. Поэтому, если мы хотим обеспечить им минимальное достойное качество жизни, их должна поддерживать социальная система".