Пандемия Сovid-19, изменение климата и конфликты в разных частях света создали непростые условия для глобальных цепочек поставок. Но они же дали возможность компаниям переосмыслить свою стратегию и инвестировать в инновационные технологии, которые в будущем помогут справиться с возросшей сложностью мировой ситуации.

Эксперты Всемирного экономического форума (ВЭФ) называют 5 неблагоприятных для глобальных цепочек поставок факторов:

1. Стремительный рост инфляции означает, что миллионы потребителей сокращают расходы, а это бьёт по спросу и создает неопределённость, затрудняющую планирование.

2. Тем временем по всей Европе прокатилась волна забастовок работников транспортного и логистического сектора отчасти из-за того, что их зарплаты не растут и не индексируются.

3. Выросшие цены на энергоносители заставили компании сократить расходы, ограничивая производство и усложняя жизнь тем, кто занимается планированием цепочек поставок.

4. Политическая напряженность и конфликты в разных частях света создали ещё больше неопределенности.

5. Всё это происходит на фоне климатического кризиса: многие из нас ощутили на себе изменения в регулировании, а также вполне реальный ущерб и перебои, вызванные резким изменением погодных условий.

Это серьёзные проблемы. С другой стороны, согласно исследованию ВЭФ, 77% экономистов ожидают, что предприятия отреагируют на неблагоприятные условия и справятся с ними с помощью инноваций и оптимизации цепочек поставок.

От цепочек - к сетям поставок

Так следует нам испытывать беспокойство или оптимизм по поводу способности бизнеса поставлять нам продукты и услуги, на которые мы полагаемся? Ранджив Менон - генеральный директор группы GWC, ведущей логистической компании и организации цепочек поставок, базирующейся в Катаре.

Он считает, что на горизонте наметились позитивные признаки.

"Глобальные цепочки поставок восстанавливаются примерно после трех тяжелых лет", - сказал он в интервью Euronews. "Сегодня все выглядит совсем, совсем по-другому. Компании по-разному адаптировались с точки зрения диверсификации своего производства и отказа от зависимости от одного источника поставок или страны. Итак, если вы посмотрите на цепочку поставок сегодня, она больше похожа на сеть поставок. Теперь это действительно усложняет задачу, потому что у вас есть несколько поставщиков, поставляющих одни и те же продукты, и это также влияет на стоимость, но это снижает риск возникновения проблем с поставками или шоковых ситуаций с поставками, подобных тому, что мы наблюдали в недавнем прошлом ".

Судоходная отрасль инвестирует в технологии

Судоходство по-прежнему обеспечивает энергией значительную часть мировой экономики: ежегодно по всему миру перевозится одиннадцать миллиардов тонн товаров.

Бельгийский Антверпен является самым быстрорастущим портом Европы, и именно инвестиции в технологии позволили ему управлять этим ростом.

Суперфутуристическое здание с видом на порт, и его очень современный вид соответствует тому, что они пытаются сделать в оперативном плане. Власти пытаются сделать эту страну одним из мировых лидеров в области цифровизации.

Человек, стоящий в центре операции, - Эрвин Верстраелен, главный специалист по цифровой информации и инновациям в порту Антверпена. Он руководит внедрением так называемого "цифрового двойника" порта для поддержки терминалов, судоходных компаний и внутренних водных путей.

"Вы объединяете эти данные и предоставляете желаемое представление с набором данных, который им нужен в данный момент времени", - объясняет он. "И они могут играть, они могут добавлять, они могут выбрасывать слои данных. И как таковой он начинает расти, это запускает новые варианты использования и инициативы, и если у нас, конечно, есть новый канал данных или новый источник данных, который мы можем заполучить в свои руки, мы вводим его, это запускает новый цикл инноваций, и мы говорим: "О, это интересно".

Морская связь по-прежнему осуществляется в основном голосом по телефонам и радиоприемникам, что затрудняет ее отслеживание.

Два года назад порт запустил пилотный проект по использованию искусственного интеллекта для преобразования произносимого слова в текст. Тогда это не сработало, но сейчас они это переделали, и технология настолько улучшилась, что ИИ может даже определять настроение по голосам - он знает, спорят ли два капитана корабля.

"Итак, если люди, ответственные за расследование несчастного случая или чего-то еще, что имело место, которые сейчас ищут иголку в стоге сена, они могут запросить это, и через 5-10 секунд они смогут...Хорошо, это было так", - говорит Эрвин.

Порт Антверпена площадью почти 130 км2 является 14-м по величине в мире и вторым по величине в Европе. Для Эрвина задача оцифровки операций не является пугающей, она захватывающая.

Высокотехнологичные системы для экономии пространства и времени

Использование высокотехнологичных систем для экономии пространства и времени превратилось в многомиллиардный бизнес. Одним из мировых лидеров по инновациям в этой области является GXO logistics, а Марк Мандука является их директором по инвестициям.

"GXO - это компания, которая появилась в результате ряда приобретений за последние 20 лет", - объясняет он. "Сегодня это выглядит в основном как 900 с лишним складов, работающих в более чем 28 странах по всему миру. То, что мы пытаемся сделать, - это, по сути, сделать склад людей более эффективным, быстрым и точным, чтобы они могли делать это сами.

Он говорит, что за последние три десятилетия в их компании произошли большие изменения.

"С точки зрения судоходства", - говорит он. "В последние, скажем, 30 лет с точки зрения глобальной торговли товары, по сути, отправлялись в Азию для производства, а затем, в конечном счете, возвращались потребителям. Этот традиционный торговый коридор оказался под значительным давлением не только из-за того, что мы наблюдали с пандемией или нулевым уровнем covid, но и потому, что заработная плата, откровенно говоря, существенно выросла, так что разница между рынками на Востоке и рынками на Западе сократилась за последние десять лет. "

Пространство для оптимизма

Таким образом, так называемый “идеальный шторм” конфликтов, covid и изменения климата действительно сильно ударил по глобальным цепочкам поставок. Но во всех областях планирования, транспортировки и хранения технологии решают проблемы так быстро, что прогноз оказывается гораздо более детальным, гораздо более оптимистичным, чем многие могли опасаться.