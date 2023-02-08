Как Европа справляется с энергетическим кризисом

Энергетический кризис все еще нависает над экономикой, бизнесом и потребителями Европы. Мы отправились в Рим, чтобы увидеть, как некоторые меры, принятые на уровне ЕС, помогли облегчить это бремя.

Улицы Вечного города кажутся такими же оживленными, как и раньше, однако растущая стоимость жизни влияет на итальянцев из всех слоев общества.

"Стоимость жизни возросла, особенно это касается продуктов питания", - говорит эта женщина.

"Счета, особенно за электричество, резко выросли", - жалуется эта девушка.

"Очень трудно заботиться о семье", - говорит эта жительница Рима.

Высокие цены на энергоносители в Европе подтолкнули инфляцию в еврозоне до 8,5% в год. В Италии стоимость жизни выросла еще больше - на 10,9%.

От такого резкого роста цен страдают не только потребители. Они также влияют на энергоемкие предприятия, такие как эта фабрика по производству моцареллы на окраине Рима.

Массимо Панаджиа, генеральный директор Gruppo Francia Latticini: "На двух наших заводах работают 250 сотрудников. Мы производим 20 миллионов килограммов сыра различных форматов и сортов".

Генеральный директор этой компании рассказал нам, что его счета за электроэнергию в 2022 году были в три раза выше, чем в предыдущем. Хотя инвестиции в биогаз и солнечные батареи позволили частично снизить эти расходы, они по-прежнему давят на такие компании, как его.

Массимо Панаджиа: "В реальных цифрах это означает 1,3-1,4 миллиона евро дополнительных неожиданных расходов. В результате это существенно повлияло на стоимость нашей продукции".

Чтобы поддержать экономику ЕС после вторжения России в Украину, Еврокомиссия в марте 2022 года приняла Временные кризисные рамки государственной помощи.

Эта программа позволяет государствам-членам ЕС:

предоставлять ограниченные суммы помощи компаниям, пострадавшим от войны или санкций,

предлагать поддержку ликвидности для предприятий,

компенсировать высокие цены на энергоносители, с которыми столкнулись компании.

В Италии Брюссель одобрил государственную помощь на сумму более 50 миллиардов евро, включая налоговые кредиты.

Массимо Панаджиа: "Учитывая счет за электроэнергию, каждая компания могла рассчитать 30% от этой суммы и использовать их в качестве кредита, чтобы в последующие месяцы компенсировать налог, подлежащий уплате государству. К сожалению, этот механизм не очень хорошо работает с краткосрочными денежными потоками".

Это чувство разделяет Мауро Савойя, управляющий семейной автомастерской в Риме. После того, как за год его счета за электроэнергию удвоились, он также воспользовался налоговой льготой, но говорит, что для помощи малому бизнесу необходимо сделать еще больше.

Мауро Савойя, владелец и генеральный директор компании Autopozzi Savoia: "На самом деле не было никакой финансовой помощи. А мы ожидали, что компаниям хоть как-то помогут экономически или грантами в конце года".

Гибкость правил государственной помощи - это лишь один из ответов ЕС на энергетический кризис. Что еще было сделано? Об этом наш

КРАТКИЙ КУРС

В европейском ответе на энергетический кризис доминируют три темы:

1 - Сокращение общего спроса на энергию

2 - Помощь в снижении затрат для потребителей

3 - Разработка планов, позволяющих не зависеть от российского газа.

Первая цель получила неожиданный импульс благодаря относительно мягкой зиме в этом году. Это означает, что спрос не так велик, как мог бы быть в холодный год.

Потолок цен, налоги на сверхприбыль, а также субсидии помогли достичь второй цели - снизить расходы для потребителей.

Что касается третьей задачи, то сейчас наблюдается стремительный рост планов строительства новых терминалов для отгрузки СПГ и газопроводов, а также инициатив по ускорению проектов в области возобновляемых источников энергии и усилий по повышению энергоэффективности.

Последнее важно, поскольку ЕС все еще необходимо выполнить свое долгосрочное обязательство - стать углеродно-нейтральным к 2050 году.

Война в Украине подчеркнула необходимость переосмысления поставок энергии, энергопотребления и энергопроизводства.

Чтобы узнать больше об этих важных вопросах, мы обратились к эксперту по энергетике брюссельского аналитического центра Bruegel Симоне Тальяпьетра.

Симоне Тальяпьетра:"В последние месяцы цены на энергоносители резко снизились по всей Европе. Поэтому в ближайшие недели и месяцы семьи увидят более низкие счета за электроэнергию. Но эти счета за электроэнергию по-прежнему будут в два, три раза выше, чем в прошлом".

Брайан Картер: "Европа ввела временные кризисные рамки, чтобы попытаться справиться с этим энергетическим кризисом. Считаете ли вы, что этого достаточно, или это приведет, как предполагают некоторые, к искажению рынка?"

Симоне Тальяпьетра:"Во время кризиса одним из типичных ответов Европы является некоторое ослабление правил государственной помощи. В чем проблема? Проблема в том, что когда вы ослабляете и смягчаете конкурентную политику в Европе, правила государственной помощи, например, обычно больше всего выигрывают две крупнейшие страны, Германия и Франция, которые, особенно Германия, имеют фискальное пространство, то есть деньги, чтобы тратить на субсидирование своих компаний больше, чем другие. Таким образом, в 2022 году мы оказались в ситуации, когда 80% государственной помощи выделяется только Германией и Францией".

Брайан Картер: "Мы только что вернулись из Италии, где разговаривали с руководителями двух компаний, которые воспользовались налоговыми льготами в рамках этих правил государственной помощи. Они говорят, что этого недостаточно, чтобы помочь им. Как же мы можем убедиться, что эти компании действительно получают помощь, в которой нуждаются?"

Симоне Тальяпьетра:"Вмешательство было комплексным, так что налоговый кредит - это одно из направлений, но было и снижение НДС. Конечно, счета компаний за электроэнергию увеличивались в три или даже четыре раза в определенный момент. Но мы должны учитывать, что без вмешательства правительства они выросли бы гораздо больше".

Брайан Картер: "Во время этого кризиса мы увидели, что рынок электроэнергии очень уязвим к ценовым шокам, и сейчас ЕС начал консультации, чтобы попытаться реформировать рынок электроэнергии. Что вы думаете по этому поводу?"

Симоне Тальяпьетра: "Мы не должны думать, что это будет решением наших проблем энергетического кризиса. Проблема нашего энергетического кризиса заключается в чем? Несоответствие спроса и предложения на природный газ, в частности, после применения Россией оружия. Поэтому единственный способ для Европы выйти из этого кризиса в ближайшие месяцы устойчивым образом - это устранить этот дисбаланс, что можно сделать, снизив спрос и максимально увеличив предложение, альтернативные варианты.

Это означает строительство плавучих хранилищ и установок для газификации, как это делает Германия. Это означает подписание новых газовых сделок с поставщиками СПГ. Продвижение солнечной энергии, чтобы избавиться от газа в производстве электроэнергии, продвижение установки тепловых насосов в наших домах, чтобы избавиться от газового котла. Это единственные структурные решения энергетического кризиса в Европе".