Меньше тестов и долгое ожидание: негативное влияние ковида на борьбу с раком

Значки, напоминающие о раке груди, гнилые зубы на пачках сигарет, изображения черных легких в классах — кампании по повышению осведомленности об онкологии стали обычным явлением по всей Европе.

Все это призвано не только предупредить людей об опасности, но и напомнить: раннее обнаружение рака может спасти жизнь.

«Чем раньше обнаружен рак, тем легче его лечить и тем больше у человека шансов выжить. Например, 5-летняя выживаемость при раке молочной железы составляет 94% на стадии I и только 19% на стадии IV», — пояснил Аверил Пауэр, генеральный директор Ирландского онкологического общества.

Но пандемия COVID-19 оказала огромное влияние на то, как люди могли получить доступ к своим врачам общей практики, что привело к опасным для жизни задержкам и длинным спискам ожидания.

Например, по данным Cancer Research UK, за год после начала пандемии в Англии было на миллион меньше обследований на рак по сравнению с предыдущим годом. А людей, ожидающих диагностики по полгода и более, было в десять раз больше.

«Каждый десятый предполагаемый рак не был диагностирован»

Аналогичная ситуация была зарегистрирована и в остальной Европе. По словам Пауэра, за первый год пандемии в Ирландии "вовремя не был диагностирован каждый десятый случай онкологии".

Последствия были катастрофическими. Ранее в этом месяце группа предупредила, что около 14% больных раком в настоящее время получают диагноз уже в отделениях неотложной помощи. Сообщается, что более 100 000 пациентов все еще ждут более трех месяцев для проведения жизненно важных сканирований.

В течение первого года пандемии также произошло сокращение финансирования, связанного с онкологией. По данным Национального института исследования рака в Великобритании, в период с 2020 по 2021 год объем финансирования исследований рака сократился на 9% по сравнению с предыдущими двумя годами.

Группа добавила, что больше всего сокращения финансирования коснулись профилактики рака и, в особенности, такие области как профилактика рака мочевого пузыря, тонкой кишки и нейробластомы.

Увеличить скрининг на рак у детей

По словам Паулы Родригес, которая работает с Asociación Galbán, группой, которая поддерживает семьи с детьми, больными раком в Испании, врачи часто не назначают скрининг на онкологию, когда у молодых людей начинают проявляться симптомы. Это связано с тем, что первые признаки рака иногда могут быть похожими на симптомы многих распространенных детских болезней.

«Детский рак — это редкое заболевание, которое может первоначально проявляться теми же симптомами, что и другие распространенные детские болезни, — сказала Родригес. - Поэтому его часто трудно диагностировать. Это приводит к проблеме, и во многих случаях заболевание выявляют на очень запущенных стадиях, что ухудшает прогноз для ребенка».

Она добавила, что регулярный скрининг на рак у детей — это «мечта», которая однажды может стать реальностью.