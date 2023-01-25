В Германии уязвимым помогают не только деньгами

Немецкий Оффенбах - важный экономический центр страны, место, где проживает множество иммигрантов. Общая проблема этой категории населения - сложное интегрирование на рынке труда и в местном сообществе.

Милановы, турецкоговорящая семья с тремя детьми, рассказывает о непростомпути. Они эмигрировали из Болгарии в Германию десять лет назад, пережили безработицу, потерю жилья, языковые и культурные трудности. Однако в последние пару лет финансируемая государством система социальной защиты позволила семье смотреть в будущее с большим оптимизмом. "После потери работы я обратился к государству, и оно мне помогло, - говорит Радостин, отец семейства. - Нам негде было жить. Они сразу нашли нам квартиру, место в школе для детей. Нам также объяснили нам, как жить в Германии".

Семья Милановых участвует в инициативе Cris (Cooperate, Reach out, Integrate Services) - пилотном проекте, который патронируется Европейским Союзом. Его цель - найти новые форматы помощи для самых уязвимых. По мнению Сердара Дамара, координатора в муниципальном центре занятости Оффенбаха, программы должны быть одновременно персонализированными и комплексными. "Мы добиваемся большего успеха, когда люди доверяют нам, видят, что они - не просто номер в базе данных, когда чувствуют, что мы заботимся обо всей семье, серьезно относимся к их проблемам и заботам, в том числе и к здоровью, - рассказывает эксперт. - Так люди понимают, что не брошены. Они чувствуют себя интегрированными, принятыми в Германии".

Армия бедных

По оценкам, 95 миллионов человек в Европейском Союзе находятся под угрозой бедности и (или) социальной изоляции. Для Маттиаса Шульце-Боинга, транснационального координатора проекта Cris, минимальный доход в Германии - хорошая модель, но и она может быть улучшена.

"Мы полностью покрываем расходы на жилье, выдаем средства на питание, их достаточно, но впритык. У людей должен быть стимул устроиться на работу, чтобы получать больше, это в Германии основной принцип", - комментирует он. - У нас есть пути оптимизации услуг, следует лучше увязывать поддержку молодых, медсектор, жилищное обслуживание".

Достаточно ли усилий ЕС?

Европейский Союз обнародовал рекомендации для государств-членов о способах улучшения национальных схем минимального дохода, надеясь к 2030 году сократить армию бедных на 15 миллионов человек. Так, предлагается оптимизировать охват населения, доступ нуждающихся к рынку труда и службам поддержки, а также улучшить адресную помощь и управление на местах. Достаточно ли этих мер?

Мы поговорили об этом с Беа Кантильон, профессором социальной политики в университете Антверпена. "Хочу начать с того, что сам факт наличия схем минимального дохода в качестве страховки на черный день для всех граждан в государствах-членах чрезвычайно важен, - отмечает она. - Например, этого нет в Соединенных Штатах. Мы видим, как в последние годы, десятилетия страны, которые в этом плане отставали, смогли подтянуться и нагнать".

Рекомендации ЕС тем не менее не являются обязательными. Почему не издать директиву?

По словам Кантильон, причин несколько. "Определить критерии базовых потребностей в ЕС трудно", - отмечает она. - Невозможно представить европейскую систему минимального дохода, которая в одинаковой степени охватывала бы всех граждан ЕС. Различия между странами слишком велики с точки зрения соцзащиты, экономического потенциала".

ИнициативуОффенбаха, где предлагают персонализированный и комплексный подход в сфере соцзащиты, профессор считает настоящим прорывом. "Важен именно местный уровень - уровень организации социального обеспечения, - уточняет она. - У вас по определению не может быть очень большого числа соискателей минимального дохода. Важно, чтобы эти схемы оставались последним решением для ограниченного контингента; если число получателей растет, как это уже случалось, нам труднее реализовать комплексный подход".