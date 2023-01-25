Технологии для красавиц: бьюти-сектор уходит в сеть

По последним данным, в 2021 году объем мирового рынка красоты и ухода достиг более 464 миллионов евро. К 2026 году показатель может превысить 631 миллион евро. Наука и технологии станут главным мотором отрасли, идет ли речь о поиске оттенка румян, виртуальных примерочных, анализе состояния кожи или подборе оптимальных методов ухода.

Личный аромат

L'Oréal - ведущий мировой производитель косметической продукции - активизирует вложения в инновации. Мехди Мутаукиль, директор по цифровым технологиям и маркетингу L'Oreal на Ближнем Востоке, убежден: "Сегодня с новыми технологиями и информацией мы вступаем в новую эпоху, это касается и продуктов, и оборудования, услуг, которые позволяют предложить клиентам самые лучшие впечатления".

Эксперт приводит примеры: "Сегодня, если вы сделаете селфи, то сможете попробовать на своем лице все виды продуктов - румяна, тональный крем или тушь для ресниц. Вы можете отправить фото друзьям, посмотреть, что лучше всего подходит к вашей одежде, цвету кожи - выбрать в итоге идеальный продукт".

Одна из новинок корпорации носит название SCENT-SATION. Технология, разработанная для бренда Yves Saint Laurent Beauté, позволяет индивидуально подобрать аромат для каждого клиента. "Мы способны проанализировать ваши эмоции и посоветовать наиболее подходящие вам продукты. Мы точно понимаем, какой парфюм вам нужен, чтобы чувствовать себя хорошо", - обещает Мутаукиль.

Технология анализирует эмоциональный статус клиента. Euronews

Лучи красоты

Стремясь выглядеть и чувствовать себя лучше, многие обращаются к традиционным спа-процедурам, которые сегодня дополнены технологиями и научными решениями, гарантирующими расслабление и доказанную результативность. Глобальная бьюти-группа Cellreturn совместно с учеными NASA разработала светодиодные маски, которые эффективны для омоложения кожи, борьбы с мышечными болями и выпадением волос.

Доктор Аманда Пауэлл, генеральный директор Cellreturn, рассказывает о том, как действует новинка. "Cветодиодная технология работает на гораздо большей глубине. Ваша кожа из-за естественного барьера не может поглотить все, что вы ей даете. А здесь волна позволяет проникнуть вглубь на 6 миллиметров - уточняет она. - Эти 6 миллиметров важны: лучи поглощаются митохондриями, а они - настоящий энергетический центр клетки. Митохондрии генерируют большую часть клеточного запаса аденозинтрифосфата, он необходим, чтобы клетка не погибла, чтобы полноценно функционировала. И вот лучи, о которых мы говорим, попадают в кожу и тем самым индуцируют каскад клеточных процессов, способствующих омоложению и восстановлению".

В плане - не стареть

Ouronyx - медицинское пространство красоты, сочетающее искусство, технологии и науку. Клиники бренда в Дубае и Лондоне предлагают клиентам передовые хирургические и эстетические косметические процедуры. На первой консультации здесь проводят медицинский опрос и ряд важнейших тестов кожи.

Анализ проблемных зон клиента. Euronews

Доктор Халах Таха поясняет: "Сначала мы проводим двухмерный анализ, чтобы запечатлеть лицо в движении и в расслабленном состоянии. Затем наша футуристическая технология - 3D визуализация - покажет потерю объема, морщины, пигментацию и покраснение лица, буквально в каждой зоне. Мы увидим и те проблемы, которые ждут клиента в будущем. Клиентам многие проблемы не видны в зеркале, а эта программа помогает лучше понять процесс старения, осознать главные проблемы и вместе составить план ухода, который позволит достичь желаемых целей".

Специалисты единодушны: будущее отрасли неразрывно связано с технологиями. " В последнее десятилетие мы переводим наши потребительские привычки в цифровой формат, и это будет продолжаться. С развитием технологий Web3, Метавселенной возможности для красоты безграничны, так что мы сможем предложить потребителям еще более захватывающие путешествия. Красота станет более ответственной отраслью. Мы считаем, что обязательства сектора перед обществом, окружающей средой также очень важны", - резюмирует Мутаукиль.