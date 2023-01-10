ЕС ускорит конкурентную гонку на рынке солнечной энергии

Европа стремится обрести независимость от российского газа - в том числе за счет увеличения использования возобновляемых источников энергии, особенно солнечной. Она считается важнейшей для обеспечения энергобезопасности, достижения климатических целей и обеспечения занятости.

Больше, но пока не достаточно

По данным ассоциации SolarPower Europe, в 2022 году в Европе установлено фотоэлектрических мощностей на 41,4 гигаватт, что на 47 % больше, чем в 2021 году. Несмотря на прогресс европейцев, на глобальном рынке лидером в э это области остается Китай. Эксперты Международного энергетического агентства подсчитали, что к 2025 году 95% солнечной индустрии будет сосредоточено именно в Поднебесной. ЕС признает, что отстает, надеясь набрать нужный темп.

Немецкая транснациональная корпорация Wacker Chemicals - один из ведущих мировых производителей поликремния, сырья для солнечных батарей. Ее президент Тобиас Брэндис рассказал о главной проблеме текущего момента: "Мы представляем крайне энергоемкую отрасль. Приведу пример: здесь и на нашей второй площадке в Саксонии мы потребляем примерно 0,7-0,8% от общего расхода Германии в плане электроэнергии. Это колоссально". По словам эксперта, "для будущего инвестирования очень важно выйти на конкурентоспособный и предсказуемый уровень энергопотребления".

Сегодня основной объем поликремния производится в Китае, почему? "Китай предпринял решительные меры, - комментирует Брэндис. - Он рассматривает этот сектор как стратегический, обеспечивая соответствующее инвестирование. ЕС и США не смогли достичь их скорости и условий".

Брюссель объединяет игроков

В рамках широкой стратегии по решению этой проблемы Брюссель создал Промышленный альянс солнечной энергии, который объединяет профильные компании и всех причастных. Задача-максимум - увеличение производственных мощностей, стимулирование инвестиций и диверсификация поставок через продвижение лейбла "Сделано в Европе".

На презентации альянса комиссар Тьерри Бретон говорил о "зеленом парадоксе": солнечная энергия необходима для сокращения выбросов парниковых газов и достижения энергетической независимости, однако Европа в этом плане сильно зависит от Китая. Правда, единый рынок упрощает сотрудничество европейских партнеров на всех этапах производства и обслуживания цепочки солнечной энергии.

Искусство переработки

В Гренобле французский стартап ROSI специализируется на задачах другого фланга - переработке панелей. Увеличение их количества в последние годы приводит и к росту объёмов отслужившего свое оборудования. Антуан Шало, директор фирмы, уточняет: "Мы сможем перерабатывать до 3 тысяч тонн фотоэлектрических панелей, иными словами - примерно 100 тысяч панелей в год. Но завтра эти цифры окажутся недостаточными, завтра придется перерабатывать уже десятки тысяч тонн, ведь во Франции поток отходов будет расти".

И не только во Франции! Развертывание новой инфраструктуры означает колоссальные объемы продолжающих переработке панелей. Эксперты ROSI извлекают наиболее ценные элементы батарей с помощью пиролиза и химической промывки. Задача - отделить от стекла элементы кремния и серебра. Компания расширяет бизнес, анонсируя скорое открытие фабрики.

Здесь делают ставку на устойчивые инновации, позволяющие добиться конкурентоспособности на международном уровне.

"Переработка отходов - в основном европейское ноу-хау, в этой области Европа сегодня занимает лидирующие позиции, - считает Шало. - Мы стремимся создать эффективную и масштабную фотоэлектрическую промышленность, а значит, знания о переработке таких материалов подстегнут нашу конкурентоспособность".