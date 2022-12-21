Урок бизнеса в образовании

Исследование, проведенное Всемирным экономическим форумом в начале этого года, предсказало такое будущее образования, которое будет сильно отличаться от мира традиционных аудиторий и привычных экзаменов в конце года.

В центре под названием "Форум" Северо-Западного университета в Катаре сотрудники и студенты из 60 разных стран могут общаться и собираться вместе, окруженные новейшими коммуникационными технологиями. Широкие возможности цифровой связи помогают колледжам и университетам проявлять большую гибкость, все чаще предлагая занятия онлайн. Исследования показывают, что традиционные лекции сами по себе могут быть неэффективными и малоэффективными способами обучения по сравнению с цифровым опытом, который позволяет больше взаимодействовать и практиковаться в решении задач.

Обречены ли выпускные экзамены? Многие университеты начинают отказываться от стандартизированных тестов из-за опасений, что "большой выпускной экзамен" не является точным отражением истинной компетентности студента. И эти изменения в том, как люди учатся, очевидны здесь, в Северо-Западном университете в Катаре. Когда оказываешься в их ультрасовременном ньюсруме, трудно поверить, что находишься в университете, а не в редакции крупной медиа-организации.

Марван Крейди, декан, Северо-Западный университет в Катаре: "Я думаю, что это очень важно для медиа-сектора. Мы являемся частью прочно устоявшейся американской традиции гуманитарных наук. У нас есть основы гуманитарных наук: история, философия, литература. Больше нет латыни и греческого, но есть много социальных и гуманитарных наук. У нас есть и профессиональные учебные программы. Поэтому наши студенты изучают историю Британской империи, учатся управлять высококлассными камерами, редактировать, делать репортажи. И я думаю, что именно в тандеме этих двух составляющих мы достигаем успеха. Конечно, фактическое обучение, обучение на собственном опыте имеет решающее значение. Потому что вы больше не можете послать в медиа-организацию человека, который не имеет ни малейшего представления о технологии. Технология стала настолько сложной, навыки стали настолько многочисленными, что ожидается, что даже начинающий профессионал должен обладать некоторыми навыками в дополнение к теоретическому, дидактическому образованию. И я думаю, что это повсеместно".

"Практическое обучение" и преподавание из любого места - это две тенденции, определяющие будущее сектора. Но как компании могут извлечь выгоду из этих новых тенденций? В бельгийском городе Кортрейке мы посетили компанию Barco. Сейчас она пытается использовать свои технологии для классных комнат, чтобы распространить образование как можно шире.

Классы и тренинги онлайн - основной элемент школ и бизнеса в постпандемическое время. Но сотни учебных заведений по всему миру привлекли студию Barco в попытке повысить вовлеченность.

Ян Ван Хутте, Barco: "Как тренер, как профессор, вы действительно имеете очень тесный контакт с вашей удаленной аудиторией. Вы видите их всех. Когда кто-то отвлекается, вы сможете заметить это и взаимодействовать с ним, создавая совершенно другую динамику".

Существует широкий спектр инструментов: сессии вопросов и ответов, опросы, наглядные пособия. Бизнес-школы, похоже, уже приняли удаленное обучение как норму - это большой бизнес для Barco. Эта компания начиналась как бельгийско-американская радиокорпорация. Основанная в 1934 году, она производила радиоприемники, поступавшие из США. Фирма также создавала студии, чтобы хирурги всего мира могли следить друг за другом в операционной в прямом эфире.

Джоан Форнье, Barco: "Один из вариантов использования, на котором мы фокусируемся, это помощь хирургу. То есть удаленный эксперт помогает хирургу и предоставляет ему удаленную помощь. Но другой вариант использования, который сейчас очень быстро развивается, это удаленное обучение, дистанционное образование".

Они говорят, что это только начало того, что они делают - не только образование для обучения, но и спасение жизней.

Организация, работающая для достижения этих целей, - JA Europe из Цюриха. Это крупнейший поставщик образовательных программ по подготовке к работе, финансовой грамотности и предпринимательству на континенте. Генеральный директор компании рассказывает о том, как все это может помочь сформировать будущее Европы.

Сальваторе Нигро, гендиректор JA Europe: "Представьте себе, что пока мы сейчас разговариваем, 370 тысяч молодых предпринимателей участвуют в программе нашей компании. В конечном итоге это будут те люди, которые нужны Европе для восстановления экономики. Если мы действительно хотим восстановить экономику, нам нужно обратить внимание на традиционные отрасли. Но мы смотрим в будущее. Нам действительно нужно представить, каким будет мир труда для этих молодых людей. Поэтому мы меняем направление инженерной мысли. Мы смотрим на то, что такое рабочие места. Мы дезагрегируем навыки. Мы учим молодых людей быть успешными предпринимателями или получить успешную работу".

Технологии сделали возможность обучения из любого места реальностью. Стремление к качественному образованию для получения авторитетной квалификации, вероятно, не слишком изменилось за последнее время. Но изменился деловой ландшафт. Курсы, коучинг и оценки теперь доставляются в любой уголок планеты, обслуживая одновременно миллионы студентов.