Слет МСП в Праге: кризис как новый трамплин

Энергетический кризис, инфляция и медленное восстановление экономики после пандемии значились в числе главных тем повестки дня Ассамблеи малых и средних предприятий, ведущего европейского форума для бизнеса в этом сегменте, прошедшего в Праге.

Плати вовремя

Представители властей ЕС сообщили в рамках мероприятия, что считают приоритетными задачи по снижению цен на газ, а также борьбу с задержками в расчетах с малым бизнесом.

"Малые и средние предприятия страдают от очень высоких цен на энергоносители, инфляции, и мы должны следить за тем, чтобы им вовремя платили, - отмечает Хуберт Гамбс, заместитель гендиректора департамента по предпринимательству Еврокомиссии. - Именно поэтому Брюссель озвучил идею пересмотра директивы о поздних платежах. Нам также нужно общеевропейское решение по ценам на энергию, нужен механизм, который поможет снизить цены".

Правительства европейских стран пока не пришли к согласию относительно того, как снизить цены на энергоносители. Чехия, председательствующая в ЕС, выступает как посредник в сложнейших переговорах.

Сила солидарности и инновации

Министр торговли страны Юзеф Сикела призвал к единству в преддверии экстренного энергетического саммита в середине декабря. "Мы должны прийти к взаимопониманию, потому что Путин в Кремле ждет нашего падения. Цитируя Уинстона Черчилля, скажу: "Мы выстоим, пока едины. Разделившись, мы упадем". Очень важно помнить об этом на следующем внеочередном саммите, когда будем обсуждать новый пакет мер".

Чешский министр цитирует Черчилля. Euronews

Европейские политики надеются, что нынешний кризис позволит ускорить "зеленый переход". На этом этапе ключевую роль сыграют инновационные фирмы, такие, как чешская группа Devinn, разработавшая мобильный водородный генератор.

Томаш Шварц, менеджер по маркетингу компании, комментирует: "До сих пор, чтобы иметь мобильный источник энергии, независимый от электросети, необходимо было использовать дизельное или другое ископаемое топливо. Теперь вы можете взять водород и производить электроэнергию без выбросов CO2. Единственный выброс здесь - это вода".

План ЕС по восстановлению после пандемии требует от государств-членов тратить не менее 37% полученных ими средств на "зеленый переход" - эта приоритетная задача стала еще актуальнее в связи с войной в Украине.

Помимо обсуждения основных проблем, с которыми сталкиваются предприятия в настоящее время, ежегодная Ассамблея МСП награждает организации, помогающие развитию предпринимательского таланта. В этом году главный приз достался бельгийской инициативе под названием Love to be Free, которая объединяет и представляет фрилансеров.