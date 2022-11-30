Выставка Cityscape Dubai 2022: о жилье будущего

Девелоперы со всего мира собрались во Всемирном торговом центре Дубая на 24-й выставке Cityscape Dubai, чтобы продемонстрировать свои проекты. В этом году крупнейшее событие в сфере недвижимости посвящено тому, как местный рынок отвечает на вызовы, связанные с новыми технологиями и устойчивым развитием. На протяжении трёх дней тысячи инвесторов и профессионалов обсуждали будущее отрасли и перспективы партнёрства.

Среди местных застройщиков – компания Sobha Realty, делающая акцент на развитие городских сообществ. Группа объявила о двух проектах – Sobha 1 и Hartland 2 – стоимостью 6,23 миллиарда евро, которые будут завершены в течение пяти-восьми лет.

"Hartland 2 – это наполовину открытое ландшафтное жильё, сейчас это очень востребовано. Sobha 1 площадью более 140 тысяч квадратных метров – это примерно 2600 квартир. В Дубае живут и работают люди 200 национальностей. В городе есть всё что нужно инвесторам из любой точки мира. Так что, как вы видите, рынок, развивается динамично", – говорит Фрэнсис Альфред, управляющий и генеральный директор Sobha Realty.

Среди международных застройщиков – предприятия из Великобритании, Иордании, Германии, Турции и индонезийского острова Бали. Рынок недвижимости Дубая продолжает привлекать инвесторов на фоне роста цен на нефть.

В третьем квартале этого года рынок недвижимости Дубая продемонстрировал самые высокие показатели за последние 12 лет: объём продаж составил почти 19 миллиардов евро. В этом году на Cityscape Dubai отмечается повышенный спрос на проекты на стадии застройки.

"В настоящее время рынок недвижимости Дубая переживает абсолютный бум. Недавно Департамент земельных ресурсов объявил о том, что за один день было совершено сделок с недвижимостью на сумму 2 миллиарда дирхамов (525 миллионов евро), это невероятно. Я думаю, что все стремятся в Дубай, потому что здесь можно выгодно вложить ваши деньги, это безопасное место для инвестиций", – поясняет Александр Эдвардс, выставочный директор Cityscape Portfolio, Informa Markets.

Росту продаж способствуют конъюнктура нефтяного рынка, увеличение численности населения эмирата, а также новые визовые правила. Компания Azizi Developments в следующем году сдаст в эксплуатацию около 100 текущих проектов, а на стадии разработки находятся более 10 000 проектов на сумму в несколько миллиардов евро. Среди них – таунхаусы и виллы, а также сверхвысотный небоскрёб, который должен стать "самым высоким зданием в ОАЭ после "Бурдж-Халифа", а также пятым или шестым по высоте в мире".

Вот что рассказал Фархад Азизи, генеральный директор Azizi Developments: "Рынок в Дубае очень конкурентный. Здесь немало крупных девелоперов, у которых есть возможность обеспечить большие площади застройки. Чтобы быть с ними на равных, нужно развивать наши мощности и работать безупречно: соблюдать сроки сдачи объектов, гарантировать качество, и, конечно, строить то, что пользуется спросом".

По словам Азизи, в его бизнес-модели есть место для устойчивого развития: "Наши инженеры ищут новые способы сделать дома более "зелёными", а также менее разорительными для будущих жильцов – речь идёт, конечно же, о счетах за электроэнергию и использовании климат-контроля".

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