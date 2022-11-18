В Ташкенте страны ЮНЕСКО пообещали обучение всем дошкольникам планеты

Как обеспечить дошкольное образование для всех детей планеты и как добиться его лучшего качества? В столице Узбекистана прошла конференция ЮНЕСКО по воспитанию и образованию детей младшего возраста. На слет в Ташкент собрались политики, правозащитники, педагоги, международные эксперты, чтобы сообща разработать стратегии и взять на себя обязательства.

Одно из главных международных событий ноября было организовано при поддержке правительства Узбекистана и министерства дошкольного образования совместно с ЮНЕСКО. Цель Всемирной конференции ЮНЕСКО по воспитанию и образованию детей раннего возраста - гарантировать каждому малышу право на качественное дошкольное обучение и уход.

Детсады только для состоятельных?

"Четверть детей в возрасте от 5 до 6 лет - а это в мировом масштабе 33 миллиона человек - все еще не имеют доступа к дошкольному образованию, - приводит удручающую статистику замдиректора ЮНЕСКО по вопросам образования Стефания Джаннини. - Мы собрались здесь именно для того, чтобы мобилизовать государства-члены, все заинтересованные стороны, объединения, участвующие в образовательном процессе. Мы хотим, чтобы образование детей младшего возраста стало реальностью для всех".

На открытии конференции гости посетили фотовыставку, посвященную малышам из разных стран на дошкольных занятиях. При этом было отмечено, что многие их сверстники растут без внимания педагогов. Во Всемирном докладе ЮНЕСКО по мониторингу образования указано, что доступ к воспитанию и образованию детей младшего возраста по-прежнему зависит от уровня благосостояния семей, в том числе и в странах с высокими доходами.

Анна Кристина Д'Аддио, старший аналитик проекта "Глобальный мониторинг образования", напоминает: "Исключение из образовательного процесса - не линейно. Мы выделяем очаги крайней изоляции, когда дети из определенных групп полностью лишены внимания. В Европе, к примеру, так обстоят дела с цыганскими детьми. С этим нужно работать, решение этой проблемы приоритетно".

Эксперты отмечают существенный разрыв в качестве дошкольного образования между государствами с низким и высоким уровнем дохода. Гость конференции, индийский активист, лауреат Нобелевской премии мира и защитник прав детей Кайлаш Сатьяртхи призвал международное сообщество не оставлять самых маленьких. "Нам нужна честная политическая воля, мы должны задавать себе и всем остальным трудные вопросы о том, почему так много детей оставлены без внимания, - заявил Сатьяртхи в интервью нашему каналу. - Жители Чёрной Африки, стран с низким уровнем дохода переживают серьезный кризис - в сферах здравоохранения, развития, детства - и мы не можем его игнорировать".

"Окно возможностей" и роль взрослых

Неслучайно тема образования и ухода за детьми младшего возраста во время кризисов стала одной из центральных в дебатах участников слета. Нур Джаррудж из группы Moving Minds Alliance приводит пример: "Когда мы реагируем на кризис, мы просто предлагаем пострадавшим кров, еду, предметы гигиены, другие вещи. При этом мы склонны забывать о том критическом временном "окошке" - от рождения до пяти лет - где взрослые могут вмешаться и помочь, обеспечить заботу о психологическом состоянии детей, создать им пространство для игр, обучения, самовыражения и нормального детства".

Участники форума и министр дошкольного образования Узбекистана в детсаду. Euronews

Специалистами доказано: период раннего детства имеет решающее значение для формирования у ребенка способности к обучению, построению фундамента своего будущего. Первые тысяча дней жизни критически важны, к трем годам ребенка его мозг развит на 90% . "С самых первых лет жизни у детей формируются навыки, от которых зависит их успех в школе, благополучие и социализация, - отмечает Хлоя Фаррер, когнитивный нейробиолог из Тулузы. - Важно, чтобы ребенок имел много впечатлений, чтобы у него был сенсорный, языковой и социально-эмоциональный опыт".

Обучение для всех

Узбекистан представил свои наработки в области дошкольного воспитания, пригласив участников конференции в несколько новых садов Ташкента. За пять лет число детей, получающих дошкольное образование, выросло в республике с 27 до 70%.

Участники конференции отметили роль профессионалов, которые занимаются с малышами в столь важный период их психоэмоционального развития. Лиана Гент, директор международной ассоциации Step by Step призвала "сделать работу этих людей более привлекательной и так отдать им должное".

"Главная цель этой конференции - подтверждение государствами-участниками ЮНЕСКО гарантированного права каждого ребенка на справедливые, инклюзивные и достойные условия для получения образования". Агриппина Шин.

Конференция завершилась принятием "Ташкентской декларации и обязательств к действию по преобразованию воспитания и образования детей младшего возраста". Документ резюмирует министр дошкольного образования Узбекистана Агриппина Шин: "Главная цель этой конференции - подтверждение государствами-участниками ЮНЕСКО гарантированного права каждого ребенка на справедливые, инклюзивные и достойные условия для получения образования".

Форум, таким образом, обещает приблизить мир к достижению четвёртой Цели устойчивого развития ООН - предоставить к 2030 году всем без исключения мальчикам и девочкам доступ к качественному уходу и дошкольному образованию.