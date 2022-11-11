Туроператоры сверили часы на выставке в Лондоне

В первой декаде ноября в Лондоне принимали участников профессионального слета туристической индустрии World Travel Market. Выставка показала: сектор, подорванный пандемией, готов к восстановлению, перегруппировке и бурному росту.

Токио снимает ограничения

Идея стенда Токио - сообщить потенциальным гостям о том, что мегаполис снова открыт для посещений. Он возобновил прием международных туристов только в прошлом месяце - после более чем двух лет изоляции от пандемии. Масаси Имаи, директор по маркетингу и продвижению группы Tokyo Convention and Visitors Bureau, говорит, что туристы медленно, но, верно, возвращаются. "По сравнению с 2019 годом их пока немного, но я чувствую приближение момента, когда они хлынут", - признается специалист.

В первом полугодии мировая туротрасль восстановилась на 60% от уровня, зафиксированного до пандемии. По мере возвращения гостей Токио предлагает им новые нестандартные решения.

"Большинство думают, что Токио - это большой город и остаются в его черте, - рассказывает Имаи. - Мы же должны показать другое лицо мегаполиса. Люди могут наслаждаться городом, а также его неизвестными для широкой публики районами, туристы просто начнут туда проникать".

Единство - новая конкуренция

Грамотное распределение турпотоков - одна из ключевых задач для многих стран и регионов, которые стремятся выполнить свои обязательства по ответственному и устойчивому развитию.

Общие цели отодвигают в сторону былое соперничество и объединяют индустрию, как никогда раньше. Министр туризма Индонезии Сандиага Уно поясняет: "Солнце, море и песок, теперь дополнены тремя другими концепциями - безмятежность, духовность и устойчивость. Туристов всегда ограниченное количество, и если мы продолжим состязаться за них с Бангкоком, Куала-Лумпур и Сингапуром, то никто не выиграет. Поэтому нам нужно сотрудничать, думая о Юго-Восточной Азии как о едином направлении. Мы убеждены, что при правильной ставке на персонализированный, локальный, меньший по масштабу туризм, мы сможем предложить гостям лучшие впечатления и воспоминания".

Мы убеждены, что при правильной ставке на персонализированный, локальный, меньший по масштабу туризм, мы сможем предложить гостям лучшие впечатления и воспоминания". Министр туризма ИндонезииСандиага Салахуддин Уно.

Поездка за впечатлениями

"С растущей долей миллениалов в общем турпотоке меняется концепция отдыха, отмечает директор World Travel Market Джульетта Лосардо. - Молодежь покупает прежде всего впечатления, а не просто места назначения".

Дайверы готовы помочь в очистке морского дня. Euronews

Инновации, такие как искусственный интеллект и большие данные, помогают турсектору персонализировать впечатления молодых путешественников. Филиппины, к примеру, обещают уникальный в дайвинге, дополняя программы экологическими и образовательными функциями. Директор совета по туризму страны Маргарита Монтемайор Ногралес рассказывает: "Это не просто визит по формуле два дня дайвинга плюс пару ночей. Мы хотим заняться очисткой акватории, так что к нам можно приехать, чтобы помочь. Ну а мы могли бы предложит фотосессии для Instagram, людям это нравится. Плюс -рассказать об истории подводного мира".

Группы по интересам

Эксперты из Саудовской Аравии, страны, активно развивающей туризм, убеждены: чтобы грамотно привлекать гостей, ищущих впечатлений, важно понимать их "бэкграунд".

Фахд Хамидаддин, гендиректор управления по туризму королевства, приводит пример: "Предположим мы с вами любим K-Pop, и неважно, в Эр-Рияде вы или в Париже, мы - из одного сообщество. Так что гурманы, шопоголики, да кто угодно - это всегда некие цифровые сообщества. Понимая это, ориентируясь на эти сообщества на мой взгляд - верный подход к туризму в будущем. Речь идет о путешествиях, замешанных на увлечениях".

Тем временем на Мальте с нетерпением ждут возможности впервые принять у себя слет EuroPride в следующем году. Министр туризма Клейтон Бартоло, напоминает: "Мальту назвали лучшим ЛГБТ-направлением в последние 7 лет. Это - свидетельство напряженной работы в сфере гражданских прав. По нашим первым прогнозам, на EuroPride в следующем году приедет более 25 тысяч человек. Для Мальты, такого маленького острова, это огромный приток людей".