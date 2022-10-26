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Деньги

Рост цен на энергетическом рынке: как вести себя трейдерам?

 Damon Embling
Рост цен на энергетическом рынке: как вести себя трейдерам?
Авторское право  euronews

Мировые цены на энергоносители достигли рекордных высот. Какие возможности открываются для трейдинга? Гость программы Trading UP – трейдер с 25-летним опытом Тони Грир, основатель компании TG Macro и редактор аналитической рассылки Morning Navigator. Его фирма предоставляет фундаментальный, технический и поведенческий анализ мировых рынков государственным структурам и базе подписчиков.

"Сегодня энергетический рынок определяется политической волей западных стран покончить с зависимостью от ископаемого топлива и перейтина углеродно-нейтральный режим. И, возможно, это происходит быстрее, чем может выдержать наша экономика. Вот, что делают политики в США и ЕС: они сворачивают строительство трубопроводов, запрещают бурение на федеральных землях и препятствуют инвестициям в эту сферу. Это создает действительно волатильный рынок и повышает спрос," – говорит Тони Грир. 

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Бэквордация на рынке нефти.euronews

Этот график иллюстрирует бэквордацию на рынке нефти, когда котировки "спот" намного дороже, чем в остальные периоды. Это происходит из-за того, что продавцы стремятся обеспечить себе немедленное предложение в условиях низких запасов. И этот сценарий, в целом, очень выгоден для торговли. Это фундаментальный фон для частных игроков на рынке.

Тони Грир: "Я покупаю нефть и нефтяные биржевые фонды, когда они опускаются до поддержки скользящих средних, где-то между 50-, 100- и 200-дневными скользящими средними, и пытаюсь продавать нефть на подъёмах, когда она отходит от скользящих средних и достигает новых максимумов". 

БАЙДЕН "РАСПАКОВАЛ" РЕЗЕРВЫ

По словам аналитика, на положение рынков прямо влияет политика Белого дома: Джо Байден выпустил на рынокновый транш нефти из стратегических резервов, чтобы снизить цены на бензин в преддверии промежуточных выборов, а нефтяные акции, похоже, не хотят идти на снижение.

Тони Грир убеждён, что, пока политическая воля к прекращению зависимости от ископаемого топлива будет проявляться так же, как сейчас, позитивная динамика на энергетических рынках сохранится в долгосрочной перспективе. "Сейчас риски для трейдинга связаны, вероятно, со сменой политики: переходом к более взмешенному энергетическому курсу или отказом от этого форсированного движения в сторону углеродной нейтральности", – отмечает эксперт.