Обратная связь с пациентом: как работает онлайн-анкетирование в Дании?

Может ли обратная связь с пациентом стать частью терапии? Датская система здравоохранения делает ставку на опросник о течении болезни, который помогает улучшить взаимодействие между врачом и пациентом, а также качество лечения.

Пенсионерке Ханне Кристенсен 57 лет. Из-за серьёзной патологии кишечника она перестала работать и вынуждена регулярно проходить обследования. Благодаря опроснику она может самостоятельно передавать больнице данные о течении заболевания. Цель анкеты или дневника наблюдений – информировать о любых изменениях состояния, что существенно улучшает качество консультации у её лечащего врача.

"Это очень полезно! Зачастую, когда я прихожу к врачу, я забываю что-то сказать. А при этом подходе анкета заполняется заранее. Так что у вас есть время всё обдумать, а врач сможет ответить на мои вопросы, которые всякий раз возникают", – говорит Ханна.

НА ПРАКТИКЕ

Впервые опросник для оценки результатов лечения был предложен пациентам с неврологическими заболеваниями, затем нововведение распространили на другие области медицины, чтобы врачи могли получать информацию из первых рук – от пациентов.

Онлайн-анкета включает вопросы, касающиеся конкретных симптомов, влияния болезни на качество жизни пациента и его повседневную деятельность. Основные преимущества этого подхода – экономия времени, вовлечение пациентов, лучшая понимание болезни и адаптация терапии на основе более точной информации об их самочувствии.

В Университетской больнице Орхуса электронный дневник в основном используется для пациентов с хроническими заболеваниями, которые нуждаются в регулярном наблюдении и консультациях. То, как пациент описывает своё состояние, крайне важно для измерения качества оказываемой ему медицинской помощи.

Метте Юльсгорд, гастроэнтеролог Университетской больницы Орхуса: "Данные пациентов – это прекрасный способ получить представление о симптомах пациента до того, как мы увидим его в амбулаторной клинике. Когда пациент приходит на приём, у нас уже есть ответы на многие вопросы, и мы знаем, на чём следует сосредоточиться, есть ли какие-либо симптомы, связанные с хроническим заболеванием кишечника, нужно ли нам изменить его лечение".

ЗА БОЛЬШИМИ ДАННЫМИ – БУДУЩЕЕ

Европейское пространство данных о здоровье, запущенное в мае этого года Еврокомиссией, способствует распространению этого подхода в странах ЕС, ведь использование онлайн-опросов – это и есть сбор и обмен данными о здоровье. Искусственный интеллект используется для первичной обработки поступающей информации, что помогает при последующей врачебной оценке.

Лисбет Каллеструп, директор по качеству и вовлечению пациентов Университетской больницы Орхуса: "Анкеты обрабатываются с помощью алгоритма, который показывает, что, если с пациентом всё ли в порядке, нет нужды связываться с ним или вызвать на приём. В некоторых случаях пациенты помечаются жёлтым цветом, тогда мы им звоним. Если полученный опросник помечен красным – мы сразу же назначаем консультацию".

Анкетирование также является эффективным способом мониторинга состояния здоровья пациента с хроническими заболеваниями и позволяет более оперативно подготовиться даже к плановому медосмотру.

"Это также помогает нам рационально организовать приём пациентов. Благодаря обработке данных мы тратим своё время на пациентов, которые нуждаются в помощи, а не на тех, кто в данный момент чувствует себя хорошо несмотря на наличие хронической болезни", – отмечает Лисбет Каллеструп.

Межсетевое взаимодействие и обмен данными в корне меняют европейскую систему здравоохранения. В этом контексте обратная связь с пациентами будет иметь ключевое значение для того, чтобы обеспечить уход и лечение, адаптированные к каждому конкретному случаю.