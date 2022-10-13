Терапия будущего: в Дании делают ставку на обмен данными и искуственный интеллект

В 2017 году Дания приступила к внедрению в секторе здравоохранения системы PRO (Patient Reported Outcomes) – обратной связи с пациентом о течении болезни и влиянии терапии на самочувствие. Датские врачи используют данные из анкет в повседневной клинической практике.

Изначально нововведение применялось в трёх конкретных областях: апоплексия, остеоартрит колена/бедра и раннее выявление депрессии. В ближайшие годы в протокол будут включены другие патологии, такие как диабет, пороки сердца, псориаз, а также паллиативная помощь.

Эта схема обмена медицинской информацией между врачом и пациентом может использоваться в рамках инициативы Европейского пространства данных о здоровье. Дания уже участвует вместе с Европейским союзом в проекте под названием H2O.

"В странах Европы мы сталкиваемся со старением населения и нехваткой медперсонала", – говорит Лисбет Каллеструп из Университетской больницы Орхуса.

В Дании опросник PRO предназначен для подготовки консультаций и адаптации терапии euronews

В Дании уже много лет одним из национальных приоритетов является вовлечение пациентов и поиск способов усовершенствовать лечебный процесс. Мы призываем пациентов внести свой вклад и задать себе вопрос: "Можно ли как-то улучшить моё состояние?". И вместе с врачами мы разрабатываем вопросы анкеты. Лисбет Каллеструп Директор по качеству и вовлечению пациентов, Университетская больница Орхуса

По словам эксперта, пациенту не нужно тратить целый день на посещение больницы, в то же время сокращается количество амбулаторных визитов.

"Мы очень надеемся на сотрудничество, которое ведётся на уровне ЕС, с целью использовать большие данные ради будущего здоровья людей", – отмечает Лисбет Каллеструп.