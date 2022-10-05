ДР Конго: новые возможности

Демократическая Республика Конго является ключевым игроком на континенте. Она обладает одними из самых высоких темпов роста в регионе южнее Сахары. Это вторая по величине страна в Африке и третья по численности населения.

Анн Девино, Euronews: "Природные богатства и демографическое развитие - ДРК обладает неоспоримыми экономическими активами. Но и вызовы также огромны. В каком состоянии находится страна, какова ее динамика? Об этом говорили на конференции в Киншасе".

Сориентировать инвесторов, проанализировав сильные и слабые стороны страны - такова цель "Конференции по страновым рискам", впервые организованной в ДРК.

В центре внимания основных игроков политической и экономической жизни - доклад, подготовленный панафриканским рейтинговым агентством Bloomfield.

В нем были проанализированы различные данные: макроэкономические критерии, а также критерии социальной сферы и безопасности. В итоге стране был присвоен рейтинг 5,1 из 10.

Станислас Зезе, генеральный директор инвестиционной корпорации Bloomfield: "Рейтинг 5,1 представляет собой умеренный риск, средний умеренный риск. Это означает, что ДРК - страна с большим потенциалом, с проводимыми реформами, но и со слабыми сторонами".

Среди этих слабых сторон - отсутствие инфраструктуры, угрозы безопасности на востоке страны и проблемы коррупции. Однако международные рейтинговые агентства Moody's и Standard and Poor's недавно повысили суверенный рейтинг страны. Это признак того, что экономическая ситуация улучшается.

И министр финансов намерен продолжать эту динамику перемен.

Николя Казади, министр финансов ДРК: "Что касается государственных финансов, у нас есть чрезвычайно амбициозная дорожная карта, которую мы реализуем в рамках программы с МВФ. В основном это повышение прозрачности доходов, налоговая реформа для создания более благоприятной бизнес-среды, а также борьба с коррупцией, в частности, путем усиления цифровизации государственных финансов как в части доходов, так и расходов".

Горнодобывающий сектор остается основным двигателем конголезского роста. Кроме того, в стране есть ключевые ресурсы для энергетического перехода: медь, кобальт и литий. Группа ERG - один из крупнейших инвесторов в этой сфере. Ее генеральный директор подтверждает огромный потенциал страны.

Бенедикт Соботка, генеральный директор Eurasian Resources Group: "Если у вас есть мобильный телефон, вы можете быть на 100% уверены, что часть его аккумулятора - из ДРК. Это также единственная страна, которая сможет поставлять невероятное количество материалов, которые потребуются для электронного сектора, транспортного сектора, электромобилей, стационарных батарей, накопителей энергии. И эти объемы огромны".

Но помимо минеральных богатств, страна также намерена диверсифицировать свою экономику. Обширные пахотные земли ДРК открывают возможности в сельскохозяйственном секторе.

Тизия Мукуна, создатель конголезской марки кофе, является воплощением нового поколения предпринимателей, решивших привести страну в движение. Она первой начала выращивать органический кофе в регионе Киншасы. Это было три года назад. Этим летом она открыла небольшую фабрику по обжарке и упаковке кофе в столице. Это была нелегкая задача, но не из невыполнимых.

Тизия Мукуна, основательница "Ла Кинуаз": "Прежде всего моя история с кофе - это история страсти. Страсть к сельскому хозяйству в целом, к посадкам, выращиванию растений и безумное желание выращивать кофе здесь, в Киншасе, хотя все говорили мне, что это невозможно".

С момента сбора и до момента упаковки - Тизия освоила всю технологию производства этого на 100% местного кофе. Это первый шаг, требующий энергии и упорства.

Тизия Мукуна: "Самое сложное это была индустриализация - найти машины, привезти их из-за границы, трудности с таможней, их установка и запуск. Кроме того это вопросы энергии, поставок электричества, необходимого для работы фабрики. Это амбициозный проект. Ему нужна стабильная экосистема. Например, плантации: дороги, которые ведут к плантациям, когда идет дождь, становятся непроходимыми. То есть все это - часть экосистемы, которая создает определенные трудности. Но это не невозможно, и подтверждение тому то, что мы работаем уже в четырех городах в Конго".

Тизия рассчитывает продавать свой кофе и за пределами ДРК. И этот пример способен вдохновить всех тех, кто хочет инвестировать в страну и изучить ее возможности в будущем.