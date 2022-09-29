В Монтрё протестировали технологии для создаваемого в ЕС пространства здоровья

Недавняя пандемия показала насколько наше здоровье зависит от обмена жизненно важной клинической информацией. Именно в этом направлении движется Европейский Союз. Там недавно запущено Европейское пространство данных здравоохранения, которое полностью сформируется в течение следующих лет. Как сектор здравоохранения готовится к этой революции? Каковы основные проблемы на пока еще раздробленном европейском рынке?

Обмен по протоколу

Технологии играют центральную роль в европейской медицинской практике. Однако их разработчики сталкиваются в ЕС с очень разными правилами и стандартами, и это тормозит их рыночное развитие. Проект Integrating the Healthcare Enterprise (или IHE) помогает отрасли лучше взаимодействовать с рынком. В его рамках разрабатываются спецификации, позволяющие профильным специалистам и пациентам эффективно обмениваться информацией.

Шаг от теории к практике сделать не всегда просто. Возьмем случай с человеком, которому приходится регулярно обследовать сердце. Сегодня итоги обследований не всегда доступны для разных медучреждений, так или иначе связанных с пациентом (от личного врача до аптеки).

Здесь на сцену и выходят эксперты Integrating the Healthcare Enterprise: они предлагают формат партнерства между пользователями, поставщиками и медучреждениями, который позволит им освоить протоколы обмена информацией. Но разработка подобной архитектуры - сложная задача.

Стефан Спани, системный архитектор университетских клиник Женевы, выделяет несколько болевых точек. "Во-первых, необходимо создать правовую основу для обмена, совместного использования документов, чтобы гарантировать пациенту, что именно он остается владельцем информации и именно он контролирует, кто получает к ней доступ? - отмечает он. - Затем возникают технические вопросы: как именно различные системы будут взаимодействовать друг с другом? Здесь на помощь приходит IHE, предлагая стандарты для обеспечения такой совместимости".

Тест на совместимость

В швейцарском Монтрё на международном слете Connectathon все желающие могли протестировать свои разработки, провести симуляцию их востребованности и совместимости н с протоколами, уже установленными в нескольких областях — это, например, радиология, кардиология, координация ухода за пациентами.

Анн-Гаэль Берже, технический директор Connectathon, отмечает: "Создатели программного обеспечения, принимающие участие в мероприятии, стремятся проверить эффективность обмена между своей системой и другими программами, которые смоделированы с опорой на реальную практику".

Один из краеугольных вопросов: как именно давать разрешение на доступ к медицинским данным пациентов? Эксперты рассматривают возможность индивидуального подхода.

"Мы можем предположить сценарий, при котором согласие будет даваться по умолчанию, а затем пациент сам решает, какой врач и когда может открыть его досье, - говорит Берже. - Пациент, к примеру, говорит: "Я согласен, чтобы им воспользовались только в случае моей неотложной госпитализации".

Европейское пространство данных о здоровье ставит целью ускорить цифровую трансформацию отрасли. По замыслу разработчиков, обмен данными позволит разрабатывать решения, в большей степени, чем сегодня, ориентированные на пациента и его нужды.