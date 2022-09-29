Швейцарский опыт внедрения электронных карт здоровья поможет Европе

Недавняя пандемия показала насколько наше здоровье зависит от обмена жизненно важной клинической информацией. Именно в этом направлении движется Европейский Союз. Там недавно запущено Европейское пространство данных здравоохранения, которое полностью сформируется в течение следующих лет. Некоторые страны уже встали на путь цифровизации в медицине. Среди них - Швейцария. Как там прошел переходный процесс?

На вопрос отвечает Стефан Спани, который системный архитектор при университетских больницах Женевы.

"В Швейцарии несколько лет назад мы решили внедрить электронную карту пациента. Тогда на национальном уровне провели законодательный процесс, определив правила, законы, нормативные акты, технические требования, которые обеспечивали совместимость внедряемых решений. Затем мы внедрили платформы, где разместили электронные карты пациентов, к которым люди могли подключаться, а специалисты - вносить свой вклад, получать доступ к карте, если пациент разрешит им это.

Как именно выдается согласие, еще уточняется. Хотим ли мы, чтобы пациент говорил: "Согласен поделиться своими данными, но только для этого клинического исследования"? А как быть в случае другого исследования? Получается, пациент вновь должен давать согласие?

Получение стольких согласий может быть сложным и для пациента, и для исследователей, пользователей данными. Важно найти правильный компромисс между сложностью процедуры и доступом к информации".