Духовные лидеры призывают человечество к миру

Этнически разнообразный Казахстан, представляющий 18 религиозных конфессий, вновь стал площадкой для глобального межрелигиозного диалога: в середине сентября в столице республике прошел VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий.

Единство в многообразии

Делегаты из 50 стран выступили за мир и консолидацию международного сообщества.

Заместитель председателя Сената парламента Казахстана Аскар Шакиров отметил в интервью Euronews: "Усилия мировых лидеров, усилия международных организаций недостаточны для преодоления тех вызовов, которые стоят перед человечеством, и, естественно, голос духовных лидеров, имеющих большой авторитет среди населения земного шара, их голос в пользу консолидации и совместного преодоления всех вызовов является очень важным".

На слет в Казахстан приехали представители ислама, христианства, иудаизма, буддизма и других конфессий. Среди почетных гостей этого года были папа римский Франциск и верховный имам Аль-Азхара, шейх Ахмед аль-Тайеб .

Образ лидеров мировых религий, сидящих за одним столом, стал мощным сигналом о возможности единства в многообразии. Давид Лау, главный ашкеназский раввин Израиля, развивает эту мысль: "Самый важный результат - в том, что мы сидим вместе, разговариваем и осознаем: найти решения проблем в мире можно не в борьбе, не во время войн, а вот так, сидя рядом и общаясь".

Мосты понимания против войн

Одна из целей Съезда - привнести примирение в расшатанное конфликтами и трагедиями международное сообщество, привлечь внимание к религии как к духовной возможности разрядить конфронтацию. Мигель Моратинос, заместитель генерального секретаря ООН, высокий представитель альянса цивилизаций считает слет "идеальной платформой для того, чтобы уйти от модели мира, разделенного на блоки, мира, который антагонистичен".

"Цивилизация стремится построить мосты понимания и уважения, и сегодня это понимание - что мы все объединены - важно, как никогда", - резюмирует он.

Заключительная декларация съезда призывает мировых лидеров отказаться от агрессивной и разрушительной риторики, ведущей к дестабилизации, прекратить конфликты и кровопролитие во всех уголках планеты. Документ обращает внимание: экстремизм, радикализм, терроризм и все другие формы насилия и войн не имеют ничего общего с истинной религией и должны быть отвергнуты.

"Следует с сожалением отметить, что некоторые политические круги используют религию как средство для достижения своих целей, - заявил нашему корреспонденту глава управления мусульман Кавказа шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде. - Более того, сегодня мы порой видим религиозных деятелей, которые призывают к конфронтации и войне. Все должны это осознать, увидеть, и мы должны сообща вести против этого борьбу".

Малые шаги к большой цели

Участники форума посадили деревья в новом парке Мира и Согласия, заложенном в столице Казахстана. Церемония стала олицетворением надежды на процветание межконфессионального диалога, на объединение людей в общем стремлении к миру.

Представитель англиканской церкви из Великобритании, епископ Доркинга Джо Бейли Уэллс обратила внимание на важность малых дел, которые рука об рука совершают представители разных конфессий. "Мы говорим о мире во всем мире, но я сказала бы, что движение в этом направлении начинается на местном уровне. Оно начинается в любом городке, где христиане и мусульмане, к примеру, вместе стремятся накормить голодных. У нас есть общая цель, и мы больше не смотрим на наши различия, а признаём общую тревогу за тех, кто борется или страдает".