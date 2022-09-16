Электросамокаты загрязняют природу больше, чем метро

За несколько лет электрические самокаты наводнили Париж, как, впрочем, и другие города Европы. Для пользователей это - дешевое, быстрое и надежное средство передвижения. Немаловажно, что речь идет об электрическом транспорте. Но так ли безопасен он для окружающей среды?

Чистые? Или не очень?

Небольшой опрос на улицах Парижа. Итак, экологичен ли электросамокат?

"Я думаю, да, ведь там задействуется только электричество", -размышляет подросток.

"Но ведь и он выделяет CO2, верно? - уточняет молодая женщина.

"Я не могу точно сказать, каково его воздействие на окружающую среду, велика ли разница, скажем, с метро", - еще одно мнение респондента.

На самом деле разница есть: согласно исследованию, проведенному во французской столице, электросамокат второго поколения по-прежнему выбрасывает в шесть раз больше углекислого газа на километр, чем подземка. Одновременно он загрязняет окружающую среду в три раза меньше, чем автомобиль.

В исследовании отмечено: люди, выбирающие самокат, только частично сокращают число поездок на машине, такси и автобусе. Соавтор публикации Анн де Бортоли признается, что имеет немало претензий к электросамокатам, несмотря на их очевидные плюсы.

"Сегодня большинство компаний, сдающих в аренду эти средства передвижения, отчитываются о достигнутом снижении выбросов. Получается, что основной объем загрязнений приходится на производство самокатов, - говорит она. - Они оснащены батареей, пусть небольшой, а это углеродный след. еще больший след оставляет алюминиевый каркас самоката!"

Самокаты вместо лебедей

Критики отмечают некорректное поведение многих пользователей. В Париже юный блогер Рафаэль с отцом переименовали знаменитый Лебединый Остров в Остров самокатов. Вместе они выуживают из воды брошенные туда транспортные средства.

"За три года мы вытащили, наверное, около 170 самокатов. Не знаю, чем люди руководствуются, когда бросают их в воду", - размышляет подросток.

Чтобы снизить вредное воздействие на природу, производители следят, чтобы батареи были изолированы в водонепроницаемом корпусе. Достаточно ли этой меры? Физик Жером Гаярд не уверен. "Нам не хватает знаний том, как эти батареи ведут себя, когда их оставляют в окружающей среде, - говорит он. - Думаю, для природы особенно опасны такие металлы, как никель, свинец и ртуть, они в небольших количествах есть в составе батарей. Не следует пренебрегать рисками нанозагрязнений. Если крошечные частицы металлов попадут в природу, то могут отравить всю пищевую цепочку".

"Точно известно одно: производство и аренда электросамокатов - быстрорастущий бизнес, подсчитано, что его доходность будет ежегодно увеличиваться в Европе примерно на 15% до 2026.

Насколько самокаты помогут снизить объемы транспортных загрязнений? Специалисты говорят, что это будет от усилий, прилагаемых их производителями и пользователями.