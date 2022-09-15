English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

This content is not available in your region
Smart Health

ЕС внедряет единую электронную "Карту пациента"

 Claudio Rosmino
euronews_icons_loading
Врач в Люксембурге принимает пациентку, приехавшую на короткое время из Португалии
Врач в Люксембурге принимает пациентку, приехавшую на короткое время из Португалии   -   Авторское право  euronews

Коронавирусная пандемия показала, что кризисы в области здравоохранения не знают границ. А это значит, что информация о здоровье пациентов должна быть доступна всем медицинским работникам в Европе, где бы они ни находились. Решением этой задачи должно стать повсеместное внедрение онлайн-программы «Карта пациента».

Унификация подходов

Развитие трансграничного здравоохранения в последние годы послужило толчком к внедрению новых цифровых инструментов в медицине. Некоторые европейские страны уже используют две онлайн-программы трансграничного здравоохранения:

  • Служба «Электронный рецепт» позволяет европейским гражданам получать назначенные им лекарства в аптеках другого государства-члена ЕС.
  • Электронная «Карта пациента» содержит медицинскую информацию, необходимую для оказания помощи прибывающим из других стран ЕС.

Как воспользоваться единой «Картой пациента» в ЕС?

Лейла живёт в Португалии. Во время поездки в Люксембург ей стало плохо, понадобилось консультация врача. Люксембург уже использует службу «Карта пациента». Так как Лейла дала согласие на трансграничный обмен данными о здоровье, врач может получить доступ к её медицинской карте в международном формате.

Терапевт Лоран Ванденхове отмечает, что приведение данных в единую форму существенно упрощает работу с пациентами из других стран:

«Могли бы возникнуть проблемы с взаимопониманием, особенно из-за языкового барьера. Вот почему для безопасности как пациентов, так и самих врачей важно, чтобы можно было переводить данные о здоровье на язык той страны, в которой работает специалист».

Служба «Карта пациента» работает в Люксембурге уже два года. Как только пациент соглашается на обмен данными, врачи получают доступ к необходимой информации о его здоровье. В этом случае медицинские работники могут узнать практически всё, что может потребоваться для лечения.

На европейском уровне весь потенциал программы должен реализоваться в ближайшие годы с внедрением «Европейского пространства данных о здоровье».

Как защищены данные электронной «Карты пациента» в ЕС?

Чтобы упростить трансграничный обмен данными власти Люксембурга предъявляют ряд технических требований к информационным системам. Руководитель отдела по IT-совместимости eSanté Хайко Циммерманн рассказал о целом комплексе вопросов, которые приходится решать для внедрения «Карты пациента»:

«С одной стороны, надо добиться технической совместимости, чтобы системы могли взаимодействовать друг с другом. Надо обеспечить семантическую совместимость, а также передачу данных в зашифрованном и структурированном виде, чтобы их можно было переводить и расшифровывать для медицинских работников».

Данные пациентов должны защищены и на более высоком, межгосударственном уровне. Об это рассказал представитель управления здравоохранения Еврокомиссии Хьюго Ван Хаастерт:

«Различные IT-системы в разных странах взаимодействуют через национальные пункты связи электронного здравоохранения. А обмен информацией внутри ЕС происходит через отдельную сеть, не подключенную к Интернету, для обеспечения безопасности передачи данных о здоровье».

Инновации для экономии

Международное взаимодействие медицинских служб положительно влияет на бюджеты системы здравоохранения, поскольку избавляет от необходимости повторных исследований. Ещё одно важное преимущество, – это качество диагностики, – отмечает Хьюго Ван Хаастерт:

«Это способствует непрерывности лечения, а также повышает безопасность, ведь, к сожалению, сейчас из-за недостатка информации врачи и медсестры иногда допускают врачебные ошибки и это может нанести вред пациенту или даже привести к летальному исходу».

Службы «Карта пациентов» и «Электронный рецепт» полностью доступны уже в десяти европейских странах. В ближайшие несколько лет её планируют развернуть по всей Европе, чтобы обеспечить доступ граждан к качественному здравоохранению без границ.