ЕС внедряет единую электронную "Карту пациента"

Коронавирусная пандемия показала, что кризисы в области здравоохранения не знают границ. А это значит, что информация о здоровье пациентов должна быть доступна всем медицинским работникам в Европе, где бы они ни находились. Решением этой задачи должно стать повсеместное внедрение онлайн-программы «Карта пациента».

Унификация подходов

Развитие трансграничного здравоохранения в последние годы послужило толчком к внедрению новых цифровых инструментов в медицине. Некоторые европейские страны уже используют две онлайн-программы трансграничного здравоохранения:

Служба «Электронный рецепт» позволяет европейским гражданам получать назначенные им лекарства в аптеках другого государства-члена ЕС.

Электронная «Карта пациента» содержит медицинскую информацию, необходимую для оказания помощи прибывающим из других стран ЕС.

Как воспользоваться единой «Картой пациента» в ЕС?

Лейла живёт в Португалии. Во время поездки в Люксембург ей стало плохо, понадобилось консультация врача. Люксембург уже использует службу «Карта пациента». Так как Лейла дала согласие на трансграничный обмен данными о здоровье, врач может получить доступ к её медицинской карте в международном формате.

Терапевт Лоран Ванденхове отмечает, что приведение данных в единую форму существенно упрощает работу с пациентами из других стран:

«Могли бы возникнуть проблемы с взаимопониманием, особенно из-за языкового барьера. Вот почему для безопасности как пациентов, так и самих врачей важно, чтобы можно было переводить данные о здоровье на язык той страны, в которой работает специалист».

Служба «Карта пациента» работает в Люксембурге уже два года. Как только пациент соглашается на обмен данными, врачи получают доступ к необходимой информации о его здоровье. В этом случае медицинские работники могут узнать практически всё, что может потребоваться для лечения.

На европейском уровне весь потенциал программы должен реализоваться в ближайшие годы с внедрением «Европейского пространства данных о здоровье».

Как защищены данные электронной «Карты пациента» в ЕС?

Чтобы упростить трансграничный обмен данными власти Люксембурга предъявляют ряд технических требований к информационным системам. Руководитель отдела по IT-совместимости eSanté Хайко Циммерманн рассказал о целом комплексе вопросов, которые приходится решать для внедрения «Карты пациента»:

«С одной стороны, надо добиться технической совместимости, чтобы системы могли взаимодействовать друг с другом. Надо обеспечить семантическую совместимость, а также передачу данных в зашифрованном и структурированном виде, чтобы их можно было переводить и расшифровывать для медицинских работников».

Данные пациентов должны защищены и на более высоком, межгосударственном уровне. Об это рассказал представитель управления здравоохранения Еврокомиссии Хьюго Ван Хаастерт:

«Различные IT-системы в разных странах взаимодействуют через национальные пункты связи электронного здравоохранения. А обмен информацией внутри ЕС происходит через отдельную сеть, не подключенную к Интернету, для обеспечения безопасности передачи данных о здоровье».

Инновации для экономии

Международное взаимодействие медицинских служб положительно влияет на бюджеты системы здравоохранения, поскольку избавляет от необходимости повторных исследований. Ещё одно важное преимущество, – это качество диагностики, – отмечает Хьюго Ван Хаастерт:

«Это способствует непрерывности лечения, а также повышает безопасность, ведь, к сожалению, сейчас из-за недостатка информации врачи и медсестры иногда допускают врачебные ошибки и это может нанести вред пациенту или даже привести к летальному исходу».

Службы «Карта пациентов» и «Электронный рецепт» полностью доступны уже в десяти европейских странах. В ближайшие несколько лет её планируют развернуть по всей Европе, чтобы обеспечить доступ граждан к качественному здравоохранению без границ.