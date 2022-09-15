Для европейских пациентов открывают границы

Обмен данными, взаимосвязанные национальные системы здравоохранения, непрерывность медицинского обслуживания европейцев, выезжающих за границу в ЕС, и, вдобавок ко всему, возможность для пациентов самостоятельно распоряжаться данными о здоровье.

Будущее цифрового здравоохранения в Европе в ближайшие несколько лет будет связано с внедрением «Европейского пространства данных о здоровье». О том, какую роль в этой системе играет проект «Карта пациента» рассказывает эксперт управления здравоохранения Еврокомиссии Хьюго Ван Хаастерт.