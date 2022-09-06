Дубай стремится к лидерству в Метавёрсе

Завтрашний день интернета еще не наступил, но стремительно приближается, и мы уже знаем, где именно ждать рывка вперед. Речь идет о метавселенной, онлайн-пространстве, где успешно сочетаются физический виртуальная, дополненная реальность.

Ставка на "мета"

Исследователи утверждают, что к 2026 году четверть населения земли будет проводить в метавселенной не менее часа в день для работы, покупок, образования, общения и развлечений. Прогнозы оборота этого рынка в ближайшие 15 лет варьируются в глобальном масштабе от 10 и 30 триллионами евро. За лидерство в перспективном секторе борются многие, среди них - Дубай.

Другая Вселенная на час в день. Euronews

Там разработана стратегия Dubai Metaverse, ее цель - добиться, чтобы вклад метавёрса в экономику достиг к 2030 году 4 миллиардов долларов. Это, в числе прочего, предполагает перегруппировку сил на рынке труда: в онлайн, считают эксперты, могут уйти до 40 тысяч работников, плюс будут созданы новые рабочие места. Задача-максимум - закрепить за Дубаем место в десятке ведущих экономик нового типа и сделать в городе региональный хаб для метавёрс-сообщества.

Мета-энтузиазм большого бизнеса

Крупные технологические компании, такие как Apple, Google, Meta Platform совершенствуют технологии, которые определят будущее Метавселенной. В компании MasterCard идут тем же путем. Их ежегодный отчет о динамике цифровых платежей доказывает: потребители принимают изменения. Дж. К. Халилль, генеральный директор Mastercard по странам Ближнего Востока и Северной Африки, подтверждает: "Посмотрите на рост цифровых платежей - 67%! - огромный показатель! Чего нам ждать? Я думаю что цифровые платежи будут продолжать расти. Активизация возможностей в Метавселенной, окончательное формирование этой экосистемы откроет новые возможности, и очень важно участвовать в преобразованиях, отслеживать их.Наши партнеры задают кучу вопросов по этому поводу, тема всех интересует - и банки, и коммерческие структуры, и группы финтеха. Все одинаково взволнованы и полны любопытства по поводу метавёрса. Уже сегодня участники рынка ведут конструктивные дискуссии о вариантах партнерства в будущем".

Найти себя в метавёрсе

Наблюдатели говорят, что пандемия придала отрасли мощный импульс к развитию, из-за коронавируса мир вынужденно ушел в онлайн. Дубайская компания Scopernia помогает компаниям и брендам лучше узнать технологический и коммерческий потенциал метавёрса, начав с концепции Web 3.

Жереми Денисти, управляющий партнер компании Scopernia в регионе, рассказывает о тенденциях в секторе. "Сегодня интерес представляют метвёрсы, позволяющие владеть чем-то. Вот вы создаете что-то в Метавселенной, управляете этим, а потом решаете, купить, скажем, рубашку для своей аватарки, - приводит он пример. - Вы можете впоследствии ее перепродать. По аналогии можно приобрести участок земли, что-то с ним сделать, а потом сбыть. Эти опции полностью изменили экономику, возникают новые модели, новые способы инвестировать, строить бизнес. Поэтому, конечно, в метавёрсе каждому нужна стратегия. Речь идет об отдельных людях таких, как вы и я, и, разумеется, о компаниях, так как открывает совершенно новые возможности.".

Проекты завтрашнего дня

Дубайская сеть домашних гамбургеров Pickl недавно открыла свой первый ресторан в Метавселенной, в планах - увязать его с реальными заведениями и наладить доставку еды на дом.

Бургеры в Метавселенной. Euronews

А предпринимательница Брайар Престидж, хозяйка PR агентства, считает: описывать Метавселенную сегодня - все равно, что описывать интернет в девяностые годы. Недавно она провела 48 часов в метавёрсе, чтобы больше узнать о потенциале площадки."Я не ожидала, что это так потрясающе! Очень круто. Как предприниматель, я всегда стараюсь ориентироваться в бизнесе на будущее. С моей точки зрения, Web3 и Метавселенная - это просто дальнейшее развитие интернета. По-моему, любая компания со временем перейдет на эти технологии. Я призываю женщин да и всех вообще, оставаться любопытными и пробовать новое. Чтобы не быть голословной, решила сама делать то, к чему призываю, и запустила одну из первых в ОАЭ виртуальных коллекций для аватаров ч и с опорой на криптовалюту. Коллекция была показана на первой в мире Неделе метамоды Metaverse Fashion Week".

Как часто бывает с новинками, эксперты расходятся во мнениях относительно перспектив полностью иммерсивных метавселенных. А вот о смешанных вариантах и концепции Web3 спорить не приходится, это - уже реальность и ее необходимо осваивать, чтобы не оказаться в хвосте.