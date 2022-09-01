ЕС обзаведется единой площадкой данных о здоровье

Европейцы все активнее перемещаются по территории ЕС, и национальным системам здравоохранения необходимо адаптироваться. Главная роль в этом процессе отведена Европейскому пространству данных о здоровье.

Везде как дома

В 2020 году 13,5 миллионов европейцев проживали в другой стране ЕС, там же по необходимости проходили лечение. Создаваемое в Евросоюзе единое пространство данных о здоровье призвано сыграть решающую роль в улучшении медицинского обслуживания пациента за пределами родины благодаря безопасному совместному обмену медицинской информацией.

В основе строящийся экосистемы лежат две трансграничные службы: MyHealth@EU (она уже существует) и совершенно новая HealthData@EU. Лисинио Куштра Ману, советник Еврокомиссии по формированию единого пространства данных, поясняет, как новинка изменит жизнь медиков, ученых и пациентов. "MyHealth@EU позволит медицинским работникам получать доступ к важной информации из другой страны, например, фармацевт сможет увидеть рецепты, выписанные в другом государстве, - уточняет он. - Врачу в больнице важно иметь возможность посмотреть историю болезни пациента, узнать, есть ли у него аллергия, какие прививки сделаны, что за лекарство он принимает".

Медицинская документация переводится на язык страны, где с пациентом работает врач. Это позволяет европейским гражданам, путешествующим по ЕС, получать медпомощь так же, как если бы они находились у себя дома.

Этапы большого пути

Формирование площадки данных о здоровье предполагает развитие в ЕС сети Национальных контактных пунктов и координационных служб, они будут отвечать за стандартизацию обмена и обеспечение доступа к базам.

HealthData@EU предусматривает так называемое вторичное использование этого огромного каталога, например, для исследований, инноваций и разработки новых решений в управлении сектором здоровья. Исследователи, учреждения или компании, желающие получить информацию из базы, должны будут запрашивать разрешение в специальном ведомстве, отделения которого будут представлены на всей территории ЕС.

Доступ будет осуществляться на строгих условиях конфиденциальности и безопасности, каждая страна сохранит за собой хостинг своих собственных баз.

Стратегический советник Еврокомиссии по единому пространству данных о здоровье. Euronews

"Централизованной европейской базы данных со всей информацией о пациентах не существует. Данные остаются там, где были собраны, но к ним можно получить доступ по необходимости", - уточняет Лисинио Куштра Ману.

Услуги MyHealth@EU, такие как электронные рецепты и истории болезни, уже доступны в десяти европейских странах. В ближайшие несколько лет практика укоренится на всем пространстве Евросоюза, со временем в базе данных планируется размещать рентгеновские снимки, лабораторные анализы - полную медкарту пациента.

Гарантии Парижа

Парижский Центр данных здравоохранения (Health Data Hub) стоит у руля этого пилотного проекта, реализацией которого займется международный консорциум участников. Центр вместе с партнерами уже выстроил собственную экосистему, позволяющую распоряжаться медицинской информацией в соответствии с высокими стандартами безопасности и конфиденциальности.

Эммануэль Бакри, научный директор хаба, уточняет: "Ни один наш сотрудник ни при каких обстоятельствах не имеет доступа к доменам, непосредственно определяющим личность. Это - одно из правил центра. Данные зашифрованы, ключи к шифрам, коды контролируются, уровень безопасности чрезвычайно высок. Это нормальное условие с учетом характера хранимых данных".

Финское ведомство Findata - также партнер консорциума. Группа предоставляет свой опыт в области вторичного использования данных о здоровье, речь в основном идет об их применении в государственных проектах.

Йоханна Сеппанен, директор Findata, уточняет: "Мы никогда не говорим о том, что называем прямыми идентификаторами (это имя-фамилия, номер социального страхования, то есть данные, которые напрямую определяют их носителя). Данные хранятся либо под псевдонимами без ссылки на того, кто их предоставил, либо они анонимны, что, естественно, тоже не позволяет идентифицировать человека".

В строящейся системе защита информации играет ключевую роль для сохранения доверия граждан - с тем, чтобы убедить их не бояться предоставлять данные о своём здоровье.