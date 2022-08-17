Метавселенная: новые горизонты для развлечения и бизнеса

Огромные деньги вливаются сегодня в метавселенную - альтернативный мир, где можно работать, играть, встречаться с людьми, не выходя из дома. Не будет ли рост этого огромного виртуального пространства размывать границы реальности, навсегда изменив коды общения?

Что такое метавселенная?

Метавселенная… сегодня о ней слышал, пожалуй, каждый. Относительно недавняя, казалось бы, концепция восходит к идеям научных фантастов в 90 годы прошло века. Сегодня непросто определить параметры метавселенной, так как технологии постоянно развиваются, раздвигая рамки этого альтернативного цифрового мира. Побывать там лично - лучший способ составить о нем собственное представление .

Компания Somnium Space стала одной из самых первых метаверс-платформ с открытым исходным кодом на рынке. Euronews поговорил с ее основателем и генеральным директором Артуром Сычовым, чтобы узнать больше о том, каково это - жить, работать и играть в альтернативной среде. Артур общался с журналистом буквально из другого мира. "Когда вы оказываетесь в виртуальной реальности, как я сейчас, вы в нее полностью встроены. Мой мозг знает, что я здесь, мое присутствие таким образом, закреплено и на ментальном, и на ментально-физическом уровнях. Мозг, подтверждают мне, что я нахожусь внутри этого пространства, и я в это верю", - рассказывает Сычов.

Компания Facebook провела ребрендинг и стала Meta, подчеркнув свое стремление сделать метавселенную важной частью своей бизнес-стратегии. Но такие компании, как Microsoft, Alphabet, Roblox и NVIDIA также вкладывают значительные средства в виртуальную реальность.

Экономика Метавселенной обладает огромным потенциалом: по некоторым оценкам, всего за два года рынок может достичь оборота в 800 миллиардов долларов. В этом случае мировая экономика получит в следующем десятилетия дополнительные 3 триллиона долларов.

Бизнес и параллельные миры

Метавселенная — это не только веселье и игры. Параллельная цифровая реальность помогает некоторым компаниям разрабатывать решения, которые можно применить в реальном мире. Именно этим занимается в своей новейшей технической лаборатории на Ближнем Востоке консалтинговая компания PwC. "Идея метавселенной PwC - в том, чтобы рассматривать технологический процесс как эволюцию, а не революцию. Мы остается очень гибкими, понимаем, что все постоянно меняется, меняются потребности наших клиентов", - говорит Рахаф Абутарбуш, инженер лаборатории PwC.

Используя робототехнику, искусственный интеллект, виртуальную реальность и многое другое, эксперты PwC все чаще находят инновационные способы выйти за пределы физического мира, не теряя при этом связи с человеком.

"Нашим клиентам недостаточно смотреть презентации и получать рекомендации, они хотят видеть, как все воплощается в жизнь, и новые технологии играют в этом очень важную роль", - поясняет Стивен Андерсон, руководитель отдела стратегии и рынков PwC на Ближнем Востоке.

Что насчет безопасности?

По мере роста популярности виртуальной реальности растут и опасения по поводу ее влияния на психику людей, их навыки общения. В фокусе особо внимания - дети, им чрезвычайно весело в метапространстве, но отсутствие четких правил может сделать его опасным местом. Что предпринимают разработчики?

На этот вопрос ответила Тами Бхаумик, вице-президент по вопросам цивилизованных отношений и партнерства в компании Roblox. У Roblox - более 40 миллионов ежедневных пользователей, и задача команды Тами - удержать детей. "Мы - технологическая платформа, которая позволяет людям создавать новый опыт и делиться с ним в рамках игры. Но чтобы в полной мере реализовать свое воображение, необходим и опыт реальной жизни. Очень часто родители волновались: "Что это за Roblox? Как мне обезопасить своих детей? " В какой-то момент я поняла, что речь идет, безусловно, об огромной ответственности с нашей стороны, но еще и о возможности вести просветительскую, образовательную работу, ведь наше сообщество так велико".