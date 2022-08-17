На форуме "Армия-2022" в подмосковном парке "Патриот" российские конструкторы представили образец похожего на собаку робота, который способен вести прицельную стрельбу и транспортировать оружие. Об этом сообщает РИА "Новости".

Собакоробот был создан российской инжиниринговой компанией "Интеллект Машин", которая работает в областях робототехники, вооружения и искусственного интеллекта.

В рамках гражданского применения робот может быть применен для разведки, прохода завалов и доставки медикаментов. В то же время, он адаптирован для боевых задач, таких как ведение прицельного огня, целеуказание, патрулирование и охрана, транспортировка оружия и боеприпасов.

Несмотря на то, что на презентации робот был одет в черный костюм, благодаря внешнему облику в нём легко узнать модель робота Go1 китайской компании Unitree Robotics: у него характерная форма головы и вид передних камер, которые можно заметить через чехол. Как сообщает Insider*, на сайте производителя робот стоит от 2700 до 3500USD. Эта модель представлена на рынке уже больше года, и купить ее может любой желающий.

Подобное боевое самоходное устройство уже было продемонстрировано в США разработчиком, уехавшим несколько лет назад из России. К собакообразной модели, названной Unitree, прикрепили пистолет-автомат.

В июне этого года власти США решили выделить Украине одного из двух роботов-собак по кличке Spot производства лаборатории Boston Dynamics. Его планировалось использовать для разминирования украинской территории, в том числе в Киевской области.

В немецком Бундесвере также освоили использование собакоробота, которого здесь зовут Вольфганг (на заглавном фото). Вольфганг может вести разведку и передавать изображения с поля военных действий.

*Издание The Insider объявлено в России «нежелательной организацией», а также «иностранным агентом».