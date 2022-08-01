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Узбекистан объединяет культурное наследие в коллекции альбомов

 Галина Полонская
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Узбекистан объединяет культурное наследие в коллекции альбомов
Авторское право  euronews

Один из ключевых центров Великого шелкового пути. Самарканд — жемчужина на короне культурного наследия Узбекистана.

Этим летом город принял у себя шестой международный конгресс "Культурное наследие Узбекистана — основа нового Ренессанса", собрав вместе участников из 40 стран.

"Уже в течение шести лет мы ставим перед собой главную цель: это изучение, сохранение и популяризация культурного наследия Узбекистана. Консолидировать в единый каталог наше культурное наследие Узбекистана, которое по различным причинам оказалось в различных странах мира. Для нас очень важно, чтобы наш народ знал о своем великом культурном наследии", — говорит председатель правления Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана Фирдавс Абдухаликов.

Многие объекты, рассказывающие о культурном наследии Узбекистана, хранятся в музеях за границей. Проект под названием "Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира" объединил его в коллекцию превосходных книг. Напечатано уже 60 томов.

Один из последних альбомов, представленных в рамках Конгресса, демонстрирует Музей исламского искусства Малайзии, где выставлен шелковый согдийский халат VIII века из Узбекистана.

"Это полное одеяние. Оно сделано из шелка, а его рукава и основная часть богато украшены. Такой халат целиком есть далеко не во всех музеях. В большинстве из них — только фрагменты", — рассказывает заместитель главного куратора Музея исламскиз искусства Малайзии Нурул Иман Русли.

Орнаменты — один из основных элементов культурного наследия Узбекистана. У каждой формы и цвета есть конкретное значение. В прошлом люди точно знали, как читать эти знаки: забытые сегодня, эти знания возрождаются в "Энциклопедии орнаментов". Проект культурного наследия продолжается, планируется публикация новых книг.

"В прошлом люди вкладывали определенные смыслы в эти узоры, и они жили в этом мире, где каждая форма обладала каким-то смыслом. Они жили в своего рода информационном поле. Они верили в его защиту и в его благопожелание. А сейчас мы смотрим на это просто как на декор. Наша задача — восстановить понимание смысловой наполненности этих орнаментальных форм", — считает исследователь-координатор проекта "Культурное наследие Узбекистана" Эльмира Гюль.

Фредерик Старр представил в Самарканде свою новую книгу о двух великих мыслителях Центральной Азии: Аль-Бируни, которого называли Да Винчи XI века, и Авиценне, отце современной медицины.

"Они находились в состоянии постоянного соперничества. Они были совершенно разными, но оба были гениями", — говорит американский историк и эксперт по Центральной Азии.

Сохранять и прославлять богатое и древнее культурное наследие Узбекистана — сейчас один из главных приоритетов страны.

Журналист • Галина Полонская