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Smart Health

В ЕС улучшат обмен данными о здоровье

 Claudio Rosmino
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В ЕС улучшат обмен данными о здоровье
Авторское право  euronews

Каждый день медицинские работники по всей Европе, взаимодействуя с пациентами, генерируют огромные объемы данных. Однако в дело идет не весь потенциал этой бесценной информации.

Европейское пространство данных о здоровье, запущенное в мае 2022 года Еврокомиссией, призвано восполнить пробел. Новая экосистема делает медицинские данные доступнее для пациентов и специалистов в стране их проживания и за рубежом, а также обеспечивает технические условия, необходимые для безопасного использования этой информации в исследованиях и инновациях.

Александр Берлер, директор по стратегическому развитию группы IHE Catalyst AISBL, рассказывает подробнее: "Европейский рынок цифрового здравоохранения, к сожалению, фрагментирован. Это большая проблема. Если сравнивать с североамериканским или азиатским рынком, где обмен данными гораздо лучше структурирован, то ясно, что у компаний ЕС возникает немало проблем на их пути к общеевропейскому пространству. Сегодня Еврокомиссия пытается помочь странам-членам улучшить мобильность пациентов. Власти уже давно взяли курс на единую политику в этой области, стремясь гармонизировать способы сбора данных о здоровье так, чтобы ими могли свободно обмениваться государства-члены.

Европейское пространство данных о здоровье создает новые возможности для профильных компаний. У них появится возможность продавать продукты, новинки за границу, чего сейчас не происходит, а еще они смогут сотрудничать с другими организациями в плане поиска инновационных решений, которые на европейском уровне позволят генерировать новые услуги для граждан".