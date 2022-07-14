Дубай хочет стать родным домом для флагманов финтеха

Дубай хочет стать родным домом для флагманов финтехаКомментарии
В условиях растущей инфляции, повышения процентных ставок и политической неопределенности мировая экономика переживает непростой момент. Один из секторов, который оказался готов в этому лучше других, стал "финтех" или финансовые технологии. Финтех обычно ассоциируют с программным обеспечением, новейшими технологиями и мобильными приложениями, созданными для улучшения и автоматизации традиционных форм финансирования бизнеса и потребителей.
Это в очередной раз продемонстрировала Неделя финтеха в Дубайском международном финансовом центре (DIFC). На конференции, посвященной вопросам лидерства отрасли, были затронуты стоящие перед финтехом задачи, последние открытия и технологические тенденции, определяющие развитие сектора в регионе. На инаугурации присутствовал глава DIFC.
По словам главы Дубайского международного центра, финтех - рекордсмен по росту в эмирате. На этот сектор приходится более 35% от общего числа обосновавшихся в Дубае в прошлом году компаний.
От разработки технологических инструментов до демонстрационных показов и панельных дискуссий, - мероприятие объединяет инвесторов и компании, которые ищут динамичные решения для сектора блокчейн и финтеха. Присутствовавшие на мероприятии эксперты заявили, что, благодаря стекающимся сюда талантам и финансированию, Дубай сможет стать стартовой площадкой для глобальных игроков, которые намерены развивать проекты на Ближнем Востоке и в Африке.
Сектор переживает стремительное развитие, и председатель Ассоциации финтеха подчеркнул, что уже сегодня мы в повседневной жизни постоянно сталкиваемся с инновациями, которые появились благодаря финтех-индустрии.
Очередной импульс развитию региона был дан в июне, когда Amazon запустил здесь свою Fintech - центр цифровых инноваций и творчества, расположенный в финансовом центре Дубая. Взаимодействие со стартапами, малыми и средними предприятиями и различными партнёрами направлено на поддержку новых программ и идей, обмен знаниями о цифровых платежах и развитие финтех-сектора по всему миру. При этом доступ к финансированию остается для стартапов приоритетом.
Дубайской финтех-компании Qashio удалось привлечь финансирование. Недавно её сотрудники создали первую в ОАЭ платформу для управления корпоративными картами и расходами, привлекли 2,4 млн евро на последнем этапе для запуска на дубайском рынке. С помощью Quashio финансовые и кадровые службы компании смогут устанавливать и изменять лимиты расходов по виртуальным и физическим картам. Это позволяет в будущем отказаться от использования наличных денег, избежать дорогостоящей процедуры заявлений по возмещению расходов и сократить связанный с этим объем работы.
Согласно исследованиям, объем цифровых платежей вырастет с 4,2 триллионов евро в 2020 году до без малого 8 триллионов к 2024-му. Дубай хотел бы стать родным домом для компаний, которые сделали ставку на этот бизнес.