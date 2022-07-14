Дубай хочет стать родным домом для флагманов финтеха

В условиях растущей инфляции, повышения процентных ставок и политической неопределенности мировая экономика переживает непростой момент. Один из секторов, который оказался готов в этому лучше других, стал "финтех" или финансовые технологии. Финтех обычно ассоциируют с программным обеспечением, новейшими технологиями и мобильными приложениями, созданными для улучшения и автоматизации традиционных форм финансирования бизнеса и потребителей.

Это в очередной раз продемонстрировала Неделя финтеха в Дубайском международном финансовом центре (DIFC). На конференции, посвященной вопросам лидерства отрасли, были затронуты стоящие перед финтехом задачи, последние открытия и технологические тенденции, определяющие развитие сектора в регионе. На инаугурации присутствовал глава DIFC.

Финансы переживают глубокую и беспрецедентную трансформацию; с опорой на цифровые технологии и инновации кардинально изменяется всё: от оформления платежей до страхования кредитования и управления благосостоянием Эсса Казим глава Дубайского международного финансового центра

По словам главы Дубайского международного центра, финтех - рекордсмен по росту в эмирате. На этот сектор приходится более 35% от общего числа обосновавшихся в Дубае в прошлом году компаний.

Мы создали полноценную экосистему, в которой все начинается с инкубатора, акселератора и инновационного центра. Затем наступает черёд предоставления надлежащего финансирования и, конечно, лицензии на тестирование инноваций. Параллельно с этой интегрированной системой мы работаем над созданием необходимой нормативно-правовой среды с учётом ведущего мирового опыта и международных стандартов Эсса Казим глава Дубайского международного финансового центра

От разработки технологических инструментов до демонстрационных показов и панельных дискуссий, - мероприятие объединяет инвесторов и компании, которые ищут динамичные решения для сектора блокчейн и финтеха. Присутствовавшие на мероприятии эксперты заявили, что, благодаря стекающимся сюда талантам и финансированию, Дубай сможет стать стартовой площадкой для глобальных игроков, которые намерены развивать проекты на Ближнем Востоке и в Африке.

Сектор переживает стремительное развитие, и председатель Ассоциации финтеха подчеркнул, что уже сегодня мы в повседневной жизни постоянно сталкиваемся с инновациями, которые появились благодаря финтех-индустрии.

Когда речь заходит о финтехе, в основном имеют в виду расширение возможностей финансовых услуг. Они становятся невидимыми, прозрачными, но главное - сверхдоступными. Если вы совершаете платежи, то они осуществляются с помощью одного касания. Если вы покупаете товар в интернете, опять же, это крайне просто и очень удобно! Намир Хан председатель Mena FinTech Association

Очередной импульс развитию региона был дан в июне, когда Amazon запустил здесь свою Fintech - центр цифровых инноваций и творчества, расположенный в финансовом центре Дубая. Взаимодействие со стартапами, малыми и средними предприятиями и различными партнёрами направлено на поддержку новых программ и идей, обмен знаниями о цифровых платежах и развитие финтех-сектора по всему миру. При этом доступ к финансированию остается для стартапов приоритетом.

Основополагающий момент для фонда - инвестировать в то, что мы называем "будущее финансов". Для меня это - траектория развития финансовых технологий (если отвлечься от шумихи вокруг финтеха), особенно в ближайшие 24 месяца. Я думаю, что здесь в регионе, да и во всем мире, решающим окажется то, как мы смотрим на предлагаемые финтех-компаниями преимущества, на взаимодействие между ними и банками, финансовыми институтами и регуляторами, с которыми им приходится работать Шериф эль-Бадауи глава Dubai Future District Fund

Дубайской финтех-компании Qashio удалось привлечь финансирование. Недавно её сотрудники создали первую в ОАЭ платформу для управления корпоративными картами и расходами, привлекли 2,4 млн евро на последнем этапе для запуска на дубайском рынке. С помощью Quashio финансовые и кадровые службы компании смогут устанавливать и изменять лимиты расходов по виртуальным и физическим картам. Это позволяет в будущем отказаться от использования наличных денег, избежать дорогостоящей процедуры заявлений по возмещению расходов и сократить связанный с этим объем работы.

То, что мы делаем, это то, к чему стремятся и компании, и правительства, и банки, поскольку предлагаемые нами решения помогают сократить количество наличных денег в обращении. Они уменьшают риск мошенничества и являются отличным инструментом контроля. Вам не нужно ждать возмещения израсходованных средств, они уже доступны в приложении. Это также создает ясность в том, как и на что вы можете тратить деньги, работая в рамках установленной компанией политики, что по умолчанию уменьшает вероятность внутренних конфликтов Армин Моради генеральный директор и соучредитель Qashio

Согласно исследованиям, объем цифровых платежей вырастет с 4,2 триллионов евро в 2020 году до без малого 8 триллионов к 2024-му. Дубай хотел бы стать родным домом для компаний, которые сделали ставку на этот бизнес.