Алжир попрощался с участниками 19 Средиземноморских Игр

Двенадцать дней спорта, усилий, энтузиазма и радости: в Оране (Алжир) завершились 19-е Средиземноморские игры. Свыше 3 тысяч спортсменов из 26 стран и трех континентов (Африки, Азии и Европы) соревновались в 24 видах спорта - от легкой атлетики до плавания через футбол, дзюдо и гимнастику.

Итальянцы: пятая победа подряд

Итальянская делегация покидает Оран с наибольшим количеством медалей, спортсмены завоевали 159 наград, из них 48 золотых, 50 серебряных и 61 бронзовую; в пятый раз в истории игр они заняли первое место.

Коньком итальянцев в этом сезоне стало плавание. Маттео Ривольта выиграл стометровку баттерфляем, установив новый рекорд со временем 51,66 секунды. На его счету и победа в комбинированной эстафете 4х100 .

"Я доволен результатом, - признается спортсмен. - В последние месяцы я пережил довольно сложный период, рад, что все получилось, теперь с большей уверенностью смотрю в будущее".

Почетные места

Турция вплотную приблизилась к вершине медальной таблицы, выиграв всего на три золота меньше, чем Италия. Турецкие спортсмены отличились в борьбе, легкой атлетике и плавании.

Игры стали настоящим триумфом для алжирских атлетов, на их счету - рекордное в истории национальной сборной число медалей ( 53, из них 20 золотых) и четвертое место в общем зачете, всего в шаге от третьей ступени подиума, занятой Францией.

Среди достижений алжирцев в Оране - пять титулов в боксе и легкой атлетике. Исторический "дубль" продемонстрирован в беге на 800 метров: золото и серебро у Джамеля Седжати и Ясин Хетат.

Золото своей стране принес на Играх и Мессауд Редуан Дрис. Молодой дзюдоист из Орана одержал победу в категории до 73 кг. "Для меня это большая честь, - говорит спортсмен. - Меня столько людей поддерживали, даже родители пришли на состязания".

Поддержка болельщиков

Алжирские спортсмены получили дополнительный заряд энергии благодаря безоговорочной поддержке трибун, они были заполнены все 12 дней соревнований.

Люди охотно делятся впечатлениями. "Оран - это щедрость, это Средиземноморье. Здесь действительно хорошая атмосфера, настоящая солидарность между людьми и большое уважение к иностранцам", - рассказывает одна из зрительниц.

Игры, несомненно, изменили Оран, город получил в наследство спортивную инфраструктуру, а его туристический рейтинг растет на глазах. Это специально отметил Мохамед Азиз Деруаз, президент Организационного комитета "Оран-2022": "Эти Игры откроют новую эру для Орана, как в плане спорта, так и в плане туризма, потому что многие из участников теперь хотят вернуться к нам как гости, а не как спортсмены".

Передача эстафеты

19-е Средиземноморские Игры завершилось так же, как и открылись: великолепной церемонией на Олимпийском стадионе. На трибунах 40 тысяч зрителей всех возрастов наслаждались музыкой, танцами и салютом. Представители 26 делегаций попрощались с болельщиками,пройдя парадом по легкоатлетической дорожке. Кульминацией стала передача эстафеты: следующие Средиземноморские Игры пройдут в итальянском Таранто в июне 2026 года.