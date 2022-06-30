Цифровой COVID-сертификат: как он был создан и какое его потенциал?

Эти маленькие QR-коды сопровождают наши путешествия со второго года пандемии.

Состоящие из множества черно-белых квадратиков, считываемых цифровыми устройствами, они являются основой цифрового COVID-сертификата, запущенного Европейским союзом год назад, чтобы помочь людям снова пересекать границы.

На сегодняшний день в мире выдано более 1,8 миллиарда сертификатов в цифровом или бумажном формате.

67 стран присоединились к этой системе: 27 стран-членов ЕС, 3 страны из Европейской экономической зоны и 37 других государств, на очереди — еще 22 страны.

Что такое цифровой COVID-сертификат?

На этапе создания цифрового сертификата Всемирная организация здравоохранения была одним из партнеров, объединивших усилия с Европой и международными экспертами для выбора технических спецификаций, которые будут использоваться для регистрации статуса вакцинации.

Тарик Ясаревич, пресс-секретарь ВОЗ:

— Вскоре была выявлена потребность в интероперабельном и основанном на стандартах учете и признании статуса вакцинации от COVID-19 для внутренних и трансграничных целей. Европейская инициатива по выдаче COVID-сертификатов отвечает на эту конкретную потребность.

Интероперабельность - фундаментальная функция для создания системы, объединяющей десятки стран. Чтобы сделать это возможным, Еврокомиссия создала цифровой шлюз, связывающий национальные ИТ-системы данных, которые позволяют проверять информацию, содержащуюся в QR-кодах.

Инфраструктура работает на сервере в корпоративном центре обработки данных Еврокомиссии, расположенном в Люксембурге.

COVID-сертификат вступил в силу 1 июля 2021 года, чтобы обеспечить свободное передвижение по территории ЕС во время пандемии.

QR-код содержит ключевую информацию, такую как имя, дата рождения, дата выдачи, данные о вакцинации/ревакцинации или результат тестирования.

Личные данные остаются на сертификате и нигде не хранятся.

Пандемия определенно показала, что трансграничный доступ к медицинским данным имеет ключевое значение при реагировании на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения.

Успешный опыт использования цифрового COVID-сертификата, созданного всего за три месяца, стал результатом совместных усилий и прагматичного подхода.

Константин Хюппёнен, Генеральный директорат по здравоохранению и безопасности пищевых продуктов:

— _Нам удалось свести сложность к минимуму._Было трудно уместить все необходимое в этом очень маленьком QR-коде и в то же время обеспечить безопасность системы и возможность проверки содержимого, не используя для этого никаких онлайн-сервисов. И это стало возможным благодаря очень умному способу размещения информации, ее кодированию и цифровой подписи.

Европейская база данных о здоровье

В ближайшие несколько лет вся сила цифровых инструментов здравоохранения будет собрана в Европейскую базу данных о здоровье. Эта инициатива, представленная Европейской комиссией в мае 2022 года, будет поддерживать национальные политики здравоохранения, исследования и качество медицинской помощи благодаря трансграничному обмену медицинскими данными.

Стелла Кириакидес, еврокомиссар по вопросам здравоохранения и безопасности пищевых продуктов:

— Это потенциал цифровых технологий в области здравоохранения, который, как я считаю, действительно может позволить нам совместно решить многие проблемы. И все эти проблемы мы решаем с помощью цифрового евросертификата, и теперь это открыло возможность для дальнейших инноваций в ЕС в области цифрового здравоохранения.

Решения, подобные цифровому COVID-сертификату, в будущем могут быть реализованы и другими способами. По мнению некоторых экспертов сектора здравоохранения, QR-код может быть использован для проверки информации о других прививках или для обмена другими данными с медицинскими работниками через смартфон.