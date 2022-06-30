Средиземноморские игры объединили Африку и Европу

25 июня в Оране, втором по величине городе Алжира, стартовали XIX Средиземноморские игры. В соревнованиях принимают участие более 3000 спортсменов из 26 стран. Церемония открытия прошла на недавно построенном олимпийском стадионе, рассчитанном на 40 000 зрителей.

Десятки тысяч людей вышли на улицы, чтобы отпраздновать начало Средиземноморской олимпиады и поприветствовать гостей из Африки и Европы:

– Я родом из Орана и специально приехал на родину из Варшавы, где я сейчас живу, чтобы своими глазами увидеть выступления спортсменов.

– Это такая гордость для нас, алжирцев, жителей Орана, принимать Средиземноморские игры. Это грандиозно, у меня нет слов.

Во второй раз в истории игр соревнования проводятся в Алжире. 47 лет назад региональную олимпиаду принимала столица страны. В этом году организаторы работали над роскошной церемонией открытия с участием сотен артистов, музыкантов и танцоров – получилось двухчасовое шоу на тему истории и пейзажей Алжира, а также его роли и влияния на Средиземноморье.

В параде наций участвовали делегации, представляющие 26 стран, болельщики аплодировали легендарным знаменосцам. Флаг алжирской сборной несла Иман Хелиф, серебряная призёрка Чемпионата мира по боксу в суперлёгком весе. Юная спортсменка, которая уже оставила след в истории женского бокса своей страны, гордится тем, что ей выпала такая честь: "Я очень счастлива, меня переполняют эмоции: моя родина принимает у себя эти игры! Но также могу сказать вам, что я не разделяю страны, которые расположены по разные берега Средиземного моря. Мы, спортсмены, ощущаем себя одной семьёй. Итальянцы, испанцы, египтяне, тунисцы – для нас это представители одной страны".

ИГРЫ ОБЪЕДИНЯЮТ

Единство – вот настоящий девиз Средиземноморских игр, связывающих три континента. "Общие ценности превыше всего," –поясняет президент Международного комитета Средиземноморских игр Давиде Тиццано: "Среди народов Средиземноморья существует большое разнообразие, но у нас также много общего, а спорт объединяет нашу молодёжь. Важные ценности, на которых держится спортивное движение_– это командная работа, знакомство с новыми культурами, уважение к другим и понимание того, что не существует какого-то одного мира, где всё вращается вокруг нас, а есть несколько миров,– у каждого свой_–_ , и поэтому мы должны собирать это пазл_".

МЕСТО ВСТРЕЧИ

На 12 дней спортсмены поселились в олимпийскую деревню. У каждой сборной есть свой дом, но это не мешает юным атлетам из разных стран заводить знакомства и открывать для себя культуру и традиции друг друга.

"Мы все хотим победить в день состязаний, но мы радуемся и победам других, это и есть настоящий чемпионский дух. Потому что в какой-то момент спортивная карьера подходит к концу, но человеческие отношения с теми, с кем вы сражались на татами, на ринге или где-то ещё - всё это остаётся с вами. Вот чему мы должны учить молодые поколения," – говорит Луиджи Буза, лидер сборной Италии по каратэ.

Тренировки и соревнования по разным видам спорта проходят на 37 площадках в Оране и его окрестностях, многие из которых были специально построены для игр. Подготовка к проведению игр заняла долгие годы, и спортсмены уже смогли оценить усилия принимающей стороны.

Своими впечатлениями с Euronews поделился французский волейболист Люка Базич: "По сравнению с обычными соревнованиями по волейболу, в которых мы привыкли участвовать, здесь совсем другая организация, и мы всем довольны. Мы с нетерпением ждём новых открытий и знакомств, надеемся получить удовольствие от игр и, конечно, порадовать болельщиков!"

Спортивное шоу в Оране продлится до 6 июля.