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ЕС гармонизирует систему охраны здоровья

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 Claudio Rosmino
ЕС гармонизирует систему охраны здоровья
Авторское право  euronews

Евросоюз готовится строить Европейское пространство данных о здоровье, этот проект был анонсирован властями в мае. Инициатива ставит целью улучшить обмен данными между врачами, учеными и политиками в том, что касается помощи пациентам в любой точке ЕС.

 Комиссар по вопросам здравоохранения и безопасности пищевых продуктов Стелла Кириакидес рассказывает, как Европа движетсяк гармонизации национальных систем охраны здоровья.

По ее словам, важным шагом на этом пути стал цифровой ковид -сертификат. "Это -  европейская история успеха, вышедшая на мировой уровень, - отмечает комиссар. -  Он действительно стал ключевым инструментом для обеспечения безопасных поездок во время одной из самых страшных пандемий в современной истории, которая изменила жизнь каждого.

Самый важный, на мой взгляд, урок, который мы извлекли, заключается в том, что мы можем достичь действительно выдающихся результатов, когда работаем сообща, координируем наши действия и сотрудничаем. Европейское пространство данных о здоровье, которое мы предложили в мае, станет переломным событием в области здравоохранения. 

Давайте разберемся,  как это в действительности повлияет на жизнь граждан. Прежде всего они сохранят полный контроль над своими данными, надежно защищенными. Одновременно из любой точки ЕС открывается доступ к их картам, снимкам, анализам, что позволяет получать медобслуживание вне зависимости от местонахождения пациента".