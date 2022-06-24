Учёные, изучающие причины снижения количества сперматозоидов, смогли получить более чёткое представление о роли, которую играют в данном вопросе химические загрязнители, и полученные результаты не вызывают оптимизма. В ходе исследований образцов мочи почти 100 мужчин-добровольцев был выявлен «внушающий тревогу» уровень эндокринных разрушителей, которые, как известно, снижают фертильность человека. Смеси химических веществ, таких как бисфенолы и диоксины, предположительно воздействующих на гормоны и на качество спермы, присутствовали в концентрациях, порой в 100 раз превышающих безопасные.

«По нашей оценке, содержание смеси химических веществ, влияющих на мужское репродуктивное здоровье, заметно превышает допустимое комбинированное воздействие», – отмечают авторы исследования, опубликованного в четверг в журнале Environment International. В среднем речь идёт о 17-кратном превышении допустимых уровней.

В ходе исследования измерялось содержание девяти химических веществ, среди которых бисфенол, фталаты и парацетамол, в образцах мочи 98 датских мужчин в возрасте от 18 до 30 лет.

Кроме того, для оценки вероятного воздействия ещё 20 химических веществ использовались уже существующие данные, предоставленные, главным образом, Европейским агентством по пищевым стандартам (EFSA). Затем полученные результаты сопоставили с допустимыми уровнями воздействия, приведёнными в научной литературе.

Это позволило оценить потенциальное воздействие каждого химического вещества, а затем объединить полученные оценки для определения общего уровня риска (или «индекса опасности») смеси соединений. Авторы исследования во главе с профессором Андреасом Кортенкампом из Лондонского университета Брунеля заявили, что были «поражены» тем, что значение индекса опасности оказалась столь высоким.

Их также удивило, что, как выяснилось, доминирующий фактор риска – бисфенол, притом, что недавние исследования были сосредоточены на фталатах, содержащихся в пластмассах.

Следом за бисфенолом по уровню воздействия оказались диоксины, парацетамол и фталаты. При этом удаление бисфенола из смеси не снизило комбинированного воздействия до приемлемого уровня, а парацетамол был отмечен как «существенный фактор риска» для тех, кто принимал препарат.

Учёные отмечают ряд ограничений своего исследования.

В частности используемые данные относятся к периоду с 2009 по 2010 год, а с тех пор воздействие бисфенола могло уменьшиться, а воздействие других химических веществ – увеличиться. Не установлено также, имеют ли женщины репродуктивного возраста те же уровни химического воздействия, что и мужчины, принявшие участие в исследовании.

При этом учёные подчеркнули, что результаты их работы могут в действительности недооценивать риск, связанный с воздействием химических смесей, поскольку далеко не все из «множества других химических веществ, воздействующих на человека», были ими изучены.

Падение числа сперматозоидов

Количество и качество сперматозоидов резко снизились у мужчин в странах Запада за последние десятилетия, причём по данным исследований количество сперматозоидов сократилось более чем вдвое за последние 40 лет. Растёт также число других репродуктивного здоровья, таких как крипторхизм и тестикулярный рак яичек.

Учёные из разных стран мира рассматривали ряд других возможных причин снижения количества сперматозоидов, таких как особенности образа жизни, употребление табака и загрязнение воздуха. Но последние исследования всё больше сосредотачиваются на роли, которую играют химические вещества.

«Наш анализ носит характер прогноза, который можно проверить в правильно спланированных эпидемиологических исследованиях качества спермы», – указывают Кортенкамп и его коллеги.

Они намерены продолжить исследования, но уже сейчас в качестве меры предосторожности призвали срочно принять ряд ограничений, таким как запрет на использование бисфенол в материалах, контактирующих с пищевыми продуктами. Они отметили, что необходимо срочно провести исследования на животных, изучающие влияние различных доз парацетамола на качество спермы, поскольку до сих пор таких исследований не проводилось.