Страны ЕС осваивают электронные рецепты

Эстония и Финляндия - соседи, до 6 миллионов граждан этих стран ежегодно путешествуют между Хельсинки и Таллином. Благодаря электронному рецепту они могут покупать лекарства и в аптеках соседнего государства.

Такое решение - часть нового пакета трансграничных услуг в сфере охраны здоровья. Они разрабатываются для улучшения качества обслуживания граждан во время путешествий, учебы и командировок. Возможность быстро получить нужное лекарство, без лишних бумаг и языкового барьера - первый и важный шаг.

Александр Варес, таллинский фармацевт, рассказывает: "Подключившись к платформе, мы видим перечень рецептов, выписанных на имя человека, система автоматически переводит нужный документ на эстонский язык. Все понятно и прозрачно. После обработки рецепта система за несколько минут отправляет информацию на родину пациента. После этого рецепт может быть удален если это разовое предписание, либо скорректирован по дозировке. По электронному рецепту можно купить практически все лекарства, за исключением психотропных, содержащих наркотические вещества, и тех, которые изготавливаются непосредственно в аптеке".

За реализацией проекта в Эстонии наблюдает государственное агентство по информационным технологиям TEHIK. Пример отдельно взятой страны изучают и и другие члены ЕС, где также готовятся взять на вооружение систему электронных медицинских предписаний.

Внедрение таких рецептов идет с опорой на Европейскую инфраструктуру цифровых услуг, ее главная задача - обеспечить европейцам непрерывность обслуживания в любой точке ЕС.

Одновременно идет работа над оцифровкой историй болезней пациентов с тем, чтобы гарантировать им оперативную помощь вне дома. В перечне стран-первопроходцев в плане освоения новых возможностей стали, наряду с Эстонией и Финляндией, Хорватия и Португалия.

Остальные страны-члены собираются поэтапно присоединиться к системе в ближайшие годы.

Тынис Яагус, руководитель отдела здравоохранения агентства TEHIK, уточняет: "Сегодня, отправляясь в путешествие, вы не задумываетесь о наличии опции роуминга для использования телефона за границей. Сходное упрощение жизни должны принести и электронные услуги в сфере здоровья: вам не придется беспокоиться о том, есть ли у вас с собой бумажный рецепт, для получения лекарства вам просто нужно будет зайти в аптеку и показать удостоверение личности".

Проект предполагает сведение воедино самых разных участников рынка медуслуг, их баз данных, что требует высокого уровня информационной безопасности.

Артур Новек из агентства TEHIK отвчает именно за эту сферу: "Нам нужен способ надежной проверки личности, в Эстонии у нас есть две возможности: по вашему бумажному удостоверению или же по цифровому. В последнем содержится защищенный ключ с вашей информацией, которая распознается системой".

Везде как дома - вот главная цель разработчиков трансграничных услуг в ЕС. Ваша медкарта и рецепты будут следовать за вами по странам Евросоюза, гарантируя непрерывность лечения и оптимальное качество обслуживания.