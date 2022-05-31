Африканский банк развития показал, что сделано в Гане

Дорожная развязка Покуасе в столице Ганы Аккре - первая в своем роде в Западной Африке. Флагманский дорожный проект значительно улучшил региональные транспортные и торговые связи, а также существенно снизил загруженность трасс.

Супермагистраль и помощь соседям

Новая четырехуровневая эстакада стала одним из проектов, представленных в городе во время ежегодной ассамблеи Африканского банка развития (АБР). Слет делегатов прошел в международном конференц-центре Аккры, его участники обсудили пути развития континента на фоне последствий пандемии и глобальной инфляции.

Профинансированный АБР проект Покуасе обошелся в 83,9 млн долларов США.

Квабена Бемпонг, инженер проекта, рассказал, что новая инфраструктура помогла решить проблему заторов, снизить выбросы CO2, а также значительно повысила безопасность на одной из самых оживленных дорог Ганы.

"Эта развязка, особенно на шоссе N6, принимает 50 тысяч автомобилей в день, проект позволил снизить аварийность до самых минимальных значений. Это также улучшило мобильность - я говорю и о самой развязке, и о местных дорогах", - отметил он.

Важной частью транспортного проекта стал ремонт около 10 км местных дорог и поддержка общин, проживающих вокруг Покуасе. Более 12 тысяч школьников прошли обучение основам информатики. Была оказана помощь и женским общинам, улучшены условия их труда, увеличено количество рабочих мест.

Новые партнеры

Африканский банк развития и Африканский союз использовали ассамблею этого года как возможность укрепить международные партнерские отношения континента.

В списке желающих сотрудничать стран - Норвегия. В Африке хотят использовать ее опыт в области возобновляемых источников энергии и "голубой экономики". Государственный секретарь Норвегии Бьорг Сандкье подтвердила, что в Осло также стремятся поддержать усилия континента по обеспечению продовольственной безопасности. "Для нас абсолютный приоритет - работать со странами континента через Африканский банк развития и так поддерживать местное производство продовольствия, фермеров", - заявила она с трибуны.

Акцент на агросектор

Еще одной важной темой встречи в Аккре в этом году стала презентация "Программы ускорения адаптации в Африке" с бюджетом в 25 миллиардов долларов. В течение пяти лет в ее рамках будет оказана помощь 30 миллионам мелких фермеров.

Параллельно АБР успешно реализует инвестиционную программу "Саванна". Она уже помогла повысить производительность фермеров в Северной Гане более чем на 350 тысяч тонн. Проект способствует развитию птицеводства: в его рамках объем производство с гектара кормовых кукурузы и сои вырос в три раза.

Строительство новой автомагистрали в Аккре и программа "Саванна" должны значительно повысить экономическую производительность Ганы. Задача-максимум - реализовать подобные проекты по всей Африке.